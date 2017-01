Neustart für die Maiwiese

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548493/

"Wir wollen, dass die Maiwiese reaktiviert wird. Der Platz ist zu schade, um ihn einfach liegen zu lassen", sagt Synke Altmann. Die Werkleiterin der Sport- und Freizeitanlagen Woltersdorf - ein Eigenbetrieb der Gemeinde und zuständig für die Maiwiese - hat dafür in den vergangenen Jahren an einem Konzept gearbeitet, das in diesem Jahr erstmals umgesetzt werden soll.

Es gehe darum, weitere Nutzer zu gewinnen und Angebote zu schaffen. Erreicht werden soll das mit Partnern, die auf der Wiese zum Beispiel Ferienfreizeiten durchführen oder spezielle Veranstaltungen für Firmen vorhalten, die Betriebsausflüge mit teambildenden Maßnahmen planen - sogenannte Firmen-Incentives. Einer dieser Partner ist das Unternehmen Blattwerk aus Berlin, mit dem die Sport- und Freizeitanlagen 2017 erstmals zusammenarbeiten. "Blattwerk bietet naturpädagogische Konzepte für Erwachsene und Kinder", sagt Synke Altmann. Vier Veranstaltungen mit Erwachsenen seien bereits fest, für jüngere Zielgruppen befinde man sich noch in Absprache mit Kindergärten und Schulen. Die Angebote sollen sich in den kommenden Jahren Stück für Stück entwickeln und ergänzt werden. "Wir wollen, dass die Maiwiese zu einem festen Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche wird."

Synke Altmann spricht von einem Mischkonzept für den Platz zwischen Abendveranstaltungen, Familienfesten und Tagesnutzung. Während wegen des Lärm-Immissionsschutzgesetzes maximal fünf Veranstaltungen wie Konzerte pro Jahr erlaubt sind, die länger als 22 Uhr dauern, gibt es bei den Tagesveranstaltungen kaum Grenzen. "Wichtig ist uns, dass wir interessante und tolle Angebote haben", sagt Synke Altmann. Mit dem Vermieten der Maiwiese an Tages-Veranstalter erhofft sich die Werkleiterin auch ein wirtschaftlicheres Arbeiten. 5500Euro kostet die Instandhaltung der 5000 Quadratmeter großen Anlage (2000 davon sind Wald und können nicht für Veranstaltungen genutzt werden) pro Jahr. Dem gegenüber stehen Einnahmen von 1500 bis 2000 Euro im Schnitt. "Unser Ziel ist, dass wir hier wenigstens bei Null rauskommen", sagt Synke Altmann.

Aber auch an bewährten Veranstaltungen will der Eigenbetrieb festhalten. So findet auf der Maiwiese am 1. Mai wieder der Familientag der Linken statt. Und zwei Monate später, am 1.Juli, gibt es das 2. Woltersdorfer Kinderfest mit Elternpicknick. "Dieses Fest hat 2016 sehr erfolgreich Premiere gefeiert. Eltern kommen mit ihren Picknickkörben hin und können entspannen, während ihre Kinder toben und spielen. Das Fest steht unter dem Motto Märchenwald. Mehr wird noch nicht verraten", sagt Synke Altmann.

Außerdem soll das diesjährige Sommerfest der Gemeinde (7. bis 9. Juli) nicht mehr nur im Schleusenbereich gefeiert werden. "Vorgesehen ist, auch die Maiwiese zu integrieren."