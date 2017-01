Blau-weiße Partyzeit

artikel-ansicht/dg/0/

Gartz (MOZ) Was im Rheinland Köln ist, ist in der Uckermark Gartz - die Karnevalshochburg. Am Wochenendede gab die Gartzer-Carnevals-Gesellschaft Blau -Weiß mit der ersten Party 2017 den Auftakt für insgesamt sieben Abendveranstaltungen ihrer 48. Saison. Alle sind ausverkauft.

Für Celina Neusüß war es wohl die Party ihres Lebens. Sie feierte in großer Runde ausgelassen mit ihren Freundinnen im Gartzer Kanonenschuppen in ihren 18. Geburtstag hinein - mit allem, was zu so einer großen Fete gehört: Musik, Tanz, gute Laune, Konfetti und viele viele Gäste. Die große Gartzer Karnevalsparty war für die junge Frau die beste Kulisse für diesen besonderen Geburtstag.

Karneval im Gartzer Kanonenschuppen am 28. Januar 2017

Doch auch für alle anderen der 200 Gäste im Kanonenschuppen, die einfach so zum Feiern kamen, wurde es ein unvergesslicher Abend.

In 48 Jahren hat es die Gartzer Carnevals-Gesellschaft GCG zu einem so guten Ruf gebracht, dass die Fans aus der ganzen Uckermark und darüber hinaus nach Gartz strömen und schon lange im Vorfeld alle Abendveranstaltungen restlos ausverkauft sind. Es sind immerhin sieben, die allen Akteuren des Vereins, vom Elferrat bis zu den kleinen Tanzmariechen, vom DJ bis zum Techniker, viel Energie und Puste abverlangen, damit es auch am letzten Abend noch reibungslos klappt und dem diesjährigen Prinzenpaar Elfi und Matthias Bracht aus Mescherin nicht das Lächeln einfriert.

Neben dem stimmungsvollen Programm, das viele ironische Seitenhiebe auf die lokale und die große Politik bot, in der auch Donald Trump sein Fett wegkriegte, gab es Gardetanz der Spitzenklasse, witzige Sketche und natürlich viel Musik und ausgelassene Stimmung zu erleben.

Neben den Abendveranstaltungen und dem Seniorenkarneval organisiert die Gartzer-Carnevals-Gesellschaft jedes Jahr auch einen Kinderkarneval, der am 12. Februar ab 14 Uhr stattfindet. Da kann jeder gern kommen.