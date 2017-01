Ausweisung kurz vor Weihnachten

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Das vor wenigen Wochen in dieser Zeitung geschilderte Schicksal einer zum Christentum konvertierten Iranerin aus Frankfurt (Oder) ist in Brandenburg kein Einzelfall. Auch der Pfarrer einer weiteren kleinen Gemeinde im Land berichtet, dass vielen Konvertiten die Abschiebung drohe.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548495/

Der Geistliche möchte seinen Namen nicht in der Zeitung lesen, weil er sonst weitere Nachteile für seine Täuflinge fürchtet. Aber es liegt ihm am Herzen, über den in seinen Augen oft problematischen Umgang des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) mit vom Islam konvertierten Flüchtlingen zu reden.

So hätten bei ihm im vergangenen Jahr insgesamt 30 Menschen aus dem Iran Beistand gesucht, die wegen ihrer religiösen Überzeugungen aus dem streng islamischen Land geflüchtet sind. Wer sich dort zum Christentum bekennt, dem drohen Haft, Folter und Tod. Das räumt auch das Bamf in seinen Ablehnungsbescheiden für diese Flüchtlinge ausdrücklich ein. Allerdings kommt das Amt in den meisten Fällen zu dem Schluss, dass der Konfessionswechsel nur vorgeschoben sei, um das Aufenthaltsrecht in Deutschland zu erlangen.

"Es fehlt die hinreichende Darlegung der näheren Umstände ihrer behaupteten inneren Wandlung", heißt es etwa im Ablehnungsbescheid für die getaufte 34 Jahre alte Farnaz aus Frankfurt (Oder), verbunden mit der Auflage, die Bundesrepublik innerhalb von 30 Tagen zu verlassen. Sie klagt nun gegen den Bescheid.

Der Pfarrer sieht grundsätzliche Probleme. Lediglich einer seiner 30 Schützlinge habe bislang Bleiberecht wegen seiner religiösen Überzeugungen und der im Iran drohenden Verfolgung erhalten. "Ich bin immer wieder bei Anhörungen dabei", erzählt er. Dort befrage der Interviewer des Bamf die Asylbewerber über ihre Fluchtgeschichte. "Die Frage wird ins Persische übersetzt, dann redet der Flüchtling einige Minuten. Die Antwort wird ins Deutsche übersetzt, und am Ende finden zwei, drei Sätze des Gesagten Eingang ins Protokoll, woraufhin der Asylantrag mit der Begründung abgelehnt wird, der Flüchtling habe zu wenig Details berichtet."

Diese Praxis sei doch sehr widersprüchlich, gibt der Pfarrer zu bedenken. Hinzu komme, dass häufig nicht die Interviewer über den Antrag befinden, sondern sogenannte Asyl-Entscheider des Bamf, die den Fall nur aus den Akten kennen, mit der stark gekürzten Fluchtgeschichte. Der Pfarrer kann weitere Defizite anführen. So sei die Qualität der Übersetzer oft nicht gut. Hinzu komme, dass manche dieser Muslime Konvertiten verabscheuen und deshalb womöglich nicht korrekt übersetzen.

Gleichwohl akzeptiert der Kirchenmann den Einwand, dass es sicher Flüchtlinge gibt, die im nur zum Anschein vollzogenen Konfessionswechsel den kürzesten Weg zum Aufenthaltsrecht sehen. "Ich habe schon einigen erklärt, dass ich sie zumindest jetzt nicht taufe, weil sie mir nicht reif erscheinen, weil es am Wissen fehlt." Ein 600-Seiten-Buch studiere er über Monate hinweg mit seinen Täuflingen. "Ich fordere viel von ihnen. Wer bei mir bleibt, meint es ernst."

Dass gerade aus dem Iran so viele Konvertiten kommen, sei indes nicht verwunderlich. "Es gibt dort eine starke Bewegung hin zu Jesus Christus", weiß der Pfarrer durch Schilderungen seiner Täuflinge und einen Blick in die Geschichtsbücher. Schließlich war der Iran bis zur Islamischen Revolution im Jahre 1979 ein offenes Land. Die Enttäuschung über die Staatsreligion sei inzwischen gerade bei Gebildeten sehr groß. Sie hätten die Gewalt und den Druck satt.

"Da sie sich jedoch ein Leben ohne Religion nicht vorstellen können, kommen sie ins Nachdenken", erzählt der Pfarrer. Schließlich würden sie eine "Erweckung" erleben, was sich viele Deutsche leider kaum mehr vorstellen können, und sich fortan zum Christentum bekennen.

Viele hätten nun ausgerechnet kurz vor Weihnachten ihre Ablehnungsbescheide bekommen, berichtet der Pfarrer aus seiner Gemeinde. Ob getauft oder nicht, spielte demnach für das Bamf kaum eine Rolle. "Für sie begann damit eine Frist von wenigen Tagen, um gegen den Bescheid Klage einzureichen", schildert der Pfarrer. Dafür würden Gebühren anfallen, außerdem sei es rund um den Jahreswechsel schwierig, Kontakt zu einem Anwalt aufzunehmen.

Drei Wünsche formuliert der Pfarrer an das Bamf. So müsse den Flüchtlingen vor den Anhörungen deutlich gemacht werden, wie wichtig die Details einer Konversionsgeschichte sind. Zudem sollte die Qualität mancher Übersetzer kritisch hinterfragt werden. Außerdem sei es notwendig, dass jene Bamf-Mitarbeiter über den Fall entscheiden, die auch die Anhörung gemacht haben. "Nur sie kennen die Geschichte wirklich."

Vertreter der Evangelischen und der Katholischen Kirche hatten bereits im Herbst 2016 im Gespräch mit dem damaligen Bamf-Präsidenten Frank-Jürgen Weise den Umgang mit Konvertiten kritisiert. Ihnen sei zugesichert worden, dass das Amt Taufbescheinigungen grundsätzlich nicht infrage stelle, hieß es.

Die Praxis sieht in den Augen des Brandenburger Pfarrers weiterhin anders aus. Für ihn und andere Kollegen sei es unangenehm, in ein Spannungsfeld zwischen Religionsausübung und Asylrecht zu geraten. Von seinem Weg abbringen will er sich aber nicht lassen. Erst vor wenigen Tagen habe er zehn Iraner getauft - lange geplant und unabhängig von etwaigen Ablehnungsbescheiden. "Sie haben die Substanz des Christentums erlebt, die Botschaft in einer großen Tiefe aufgesogen."