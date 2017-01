Schwerer Stand gegen Bayer Leverkusen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die A-Jugend des Frankfurter Handball-Clubs hat bei der 22:30 (7:12)-Niederlage in der heimischen Brandenburg-Halle die Überlegenheit des TSV Bayer Leverkusen anerkennen müssen. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel der Zwischenrunde ziehen die favorisierten Gäste vorzeitig ins Final Four der Jugend-Bundesliga ein.

Kurbelte das Spiel der Frankfurterinnen immer wieder an: Svjetlana Kresovic wird hier von der Leverkusenerin Mia Zschocke am Wurf gehindert. © Heiko Nühse

Die Partie begann auf beiden Seiten überaus nervös und hektisch. Erst nach exakt 18 Minuten fand das Team von Bayer Leverkusen zu seinem Spiel und zog in der Folgezeit mit einem 5:0-Run auf 9:4 (23.) davon. Bis dahin hatte der gastgebende FHC die Partie offen gestalten können.

Zwar versuchte Svjetlana Kresovic permanent, das Frankfurter Spiel anzukurbeln, aber überhastete Abschlüsse im Angriff und einfache technische Fehler brachten die Leverkusener immer wieder in Ballbesitz, was diese trotz einer gut aufgelegten Ronja Nühse im FHC-Gehäuse resolut ausnutzten und mit einer beruhigenden Fünf-Tore-Führung in die Halbzeitpause gingen.

Auch nach dem Wechsel hatten die Gastgeberinnen der Wucht solch erfahrener Spielerinnen wie Jennifer Kaempf (6 Tore), Luisa Knippert, Annika Lott und Mia Zschocke (je 4) nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen. Schnell schraubten die Gäste ihre Führung vorentscheidend auf 19:10 (42.).

Zwar mühten sich insbesondere Svjetlana Kresovic (5 Tore) und die nach der Pause sich steigernden Saskia Nühse (3) und Emelyn van Wingerden (5) noch einmal mit allen Kräften, um das Ergebnis in Grenzen zu halten, aber mehr als die klare 22:30-Niederlage war bei diesem ungleichen Kräfteverhältnis auf dem Parkett einfach nicht drin.

Das sah auch FHC-Trainer Wolfgang Dahlmann so: "Wir müssen die Überlegenheit der Leverkusenerinnen einfach anerkennen. Zumal wir durch den Ausfall unserer verletzten Stammspielerinnen Vanessa Plümer, Sarah Kolenda und Frances Schwanke derzeit über keinerlei Alternativen verfügen."

Mit dem Auswärtssieg ist Bayer Leverkusen bereits vorzeitig ins Bundesliga Final Four um den deutschen Meistertitel eingezogen, besitzt das abschließende Heimspiel der Frankfurterinnen am 25. Februar gegen den MTV Stadeln aus der Nähe von Fürth derweil nur noch statistischen Wert.

Frankfurter HC: Ronja Nühse, Yania Silva Alfonso - Emilia Heinrich (3 Tore), Jasmin Henschel (1), Svjetlana Kresovic (5), Antonia Zimmermann (2), Saskia Nühse (3), Gina-Marie Gothow, Emelyn van Wingerden (5), Gina Klebert, Pauline Wagner, Carolin Stiehl

Siebenmeter: FHC 3/2, Bayer 6/3 - Zeitstrafen: FHC 4, Bayer 1 - Zuschauer: 67 - Schiedsrichter: Linda Bernd/Arite Hartmann (Radeberg)