Fast alle wollen den Klinik-Neubau

Strausberg (MOZ) Für den Neubau der Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg ist eine wichtige Hürde genommen worden. Mit einer Ausnahme haben alle Stadtverordneten dem Kaufvertrag für das kommunale Grundstück am Straussee zugestimmt. Lediglich Andreas Fuchs (CDU) blieb bei seinem Nein.

An der breiten Zustimmung zum Neubau der Kindernachsorgeklinik in Strausberg hat sich über die Monate nichts geändert. Die Stadtverordneten aller Fraktionen stimmten neben dem Kaufvertrag für das Grundstück auch dem Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan und der nötigen Änderung des Flächennutzungplans zu. Lediglich der Vorsitzende der Nabu-Ortsgruppe, Andreas Fuchs, der für die CDU in der Stadtverordnetenversammlung sitzt, sprach sich dagegen aus. Fuchs wiederholte seine bekannten Positionen. Aus seiner Sicht handelt es sich bei den 37 100 Quadratmetern jenseits des Straussees um "Rohbauland", müsste daher 650 000 Euro kosten und nicht die vereinbarten 37 000 Euro, "als wenn man Wald verkauft". Schließlich könne man ja nicht ausschließen, dass sich dort mal eine Privatklinik niederlässt. Fuchs sprach mit Blick auf den "60 bis 80 Jahre alten Wald" von "Raubbau an der Natur" und verwies auf "andere attraktive Standorte".

CDU-Fraktionskollege Manfred Leitner grenzte sich von dieser Position ab: "Der Standpunkt von Andreas Fuchs ist nicht mein Standpunkt." Ihm liege die Entwicklung von Strausberg sehr am Herzen. Der Klinik-Neubau tue der Stadt gut.

Ronny Kühn (Linke) ging gleichfalls auf Andreas Fuchs ein, wobei er den Eingriff in den Wald gar nicht bestritt. "Es ist ein Waldstück und auch so bewertet", warf er ein. Der Investor nehme viel Geld für den Wald in die Hand.

Matthias Michel machte deutlich, dass er als Grüner den Argumenten von Andreas Fuchs folgen könne. In dem konkreten Fall sei es ein "Abwägungsbereich". "Wenn der Naturraum für krebskranke Kinder erlebbar wird", könne er dem aber zustimmen.

Zustimmung kam auch von Wolfgang Winkelmann (UfW/Pro Strausberg). Der machte geltend, dass das Grundstück nur so verkauft werden könne, wie es erworben worden sei. Er unterstütze das "humane Anliegen" und halte es für das Normalste, "Krebskranke in die Natur zu setzen".

Dem konnte die SPD-Fraktion nur beipflichten. Christel Kneppenberg sprach von einer "guten Sache", die zu Strausberg als kinderfreundliche Stadt sehr gut passe.

Zuvor hatte Jörg Pieritz in der Einwohnerfragestunde im Namen von Anwohnern erneut die Zuwegung über den Amselweg moniert, wie sie auch im Grundstücksvertrag angemerkt ist. Wolfgang Winkelmann forderte Einspruchsmöglichkeiten. "Wir werden tun, was wir können", so die Bürgermeisterin. Sie sei aber mit Versprechungen vorsichtig.

Das 20-Millionen-Euro-Projekt zugunsten von 60 chronisch kranken Kindern und 150 Erwachsenen wäre ohne Investor Peter Fritz nicht zu realisieren. Finanziert wird die Klinik durch eine Stiftung, die Fritz mit seiner Frau zu diesem Zweck gegründet hat und in die ein Teil der Summe aus dem Verkauf seiner Einkaufszentren in Strausberg und Bernau an die TLG Immobilien geflossen ist.