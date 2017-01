Sie kam, sah und siegte

artikel-ansicht/dg/0/

Das war wieder mal nichts für schwache Nerven. Und wie es sich für ein echtes Drama gehört, wurde der ultimative Höhepunkt am Ende des letzten Aktes geboten.

Zwei Sekunden vor dem Schlusszeichen: Markranstädts Vivien Walzel, mit sechs Treffern beste Torschützin der Gastgeberinnen, holt rüde Altlandsbergs Mandy Gramattke bei deren Wurfversuch von den Beinen. Die Frau mit der Nummer 9 wird mit einer Disqualifikation (plus Bericht) abgestraft. Doch die Rote Karte lindert die höllischen Schmerzen der MTV-Rechtsaußen im Oberschenkel- und Kniebereich nicht.

Immerhin hat diese Geschichte beim Stand von 26:26 auch noch einen Siebenmeter zur Folge. Und jetzt beginnt der große Auftritt von Altlandsbergs Neuzugang Katarina Pavlovic, die als große Überraschung im Aufgebot war, und die Trainer Andy Nötzel als Schützin bestimmte. "Ich stand Katarina Pavlovic praktisch gegenüber und konnte ihr in die Augen sehen", schildert später Team-Betreuerin Eveline Sellert. Die Ex-Nationalspielerin: "Es war völlig klar: Sie wollte das Tor unbedingt - und sie hat es eiskalt gemacht."

27:26!-Sieg und Jubeltraube. Sekunden großer Emotionen nach Minuten des Zitterns und des Bangens. Es war ein Erfolg des Willens, weniger der spielerischen Glanzpunkte. Die blieben an diesem Tag eher rar. Denn es ging handfest zur Sache. Aber der MTV kam dennoch recht gut ins Geschehen. Man führte 4:2 und 11:9. Im Spielverlauf sorgten vorrangig Sophie Lütke (acht Tore) und Martina Rupp (7), die beide einiges einstecken mussten, für die zählbare Substanz.

Erfreulich auch: Katarina Pavlovic, bis November noch beim Bundesligisten Blomberg-Lippe unter Vertrag und erst seit vorigem Mittwoch im MTV-Training, machte mit dem ersten Wurf ihren ersten von drei Treffern. Und der 18-jährigen Bernadet Mudri (kam vom FHC) gelang beim 16:14 kurz vor der Halbzeit ihr erstes Pflichtspiel-Tor für den MTV.

Als Martyna Rupp dann nach dem 17:15 einen wunderschönen Hattrick zum 20:15 (37.) hinzauberte, dachte man, der MTV würde zu seiner spielerischen Sicherheit finden und den Sack zubinden.

"Martyna machte ein großartiges Spiel, hatte auch eine sehr gute Wurfquote", lobte Trainer Andy Nötzel. Das mit dem Sack zumachen, das klappte trotzdem nicht. Fehlwürfe sowie technische Fehler und damit die Ballverluste, die zu Gegentoren führten, häuften sich. "Der Knackpunkt war, als wir nach dem 20:15 eine Überzahlsituation mit 0:2 verloren. So etwas darf nicht passieren", monierte Andy Nötzel.

So kam Markranstädt über die Stationen 17:20, 19:23 und 24:26 in der 59. Minute zum 26:26-Ausgleich. Andy Nötzel: "Dann nahm ich 22 Sekunden vor Schluss eine Auszeit und wir haben uns entschieden, volles Risiko zu gehen. Das heißt: Torhüterin raus und mit sieben Feldspielerinnen gegen sechs agieren." Der Rest ist bekannt - und sehr erfreulich.

Bleibt noch die Frage zu klären: Wie kam es zur überraschenden Verpflichtung von Katarina Pavlovic, die am Montag 22 Jahre jung wurde? Bei der HSG Blomberg-Lippe warf sie in der vergangenen Saison 75 Tore. Ihr bisheriger Trainer André Fuhr urteilte, sie ist eine Spielerin, "die über einen guten Armzug verfügt und auch keine Angst hat, in der Abwehr zuzupacken". Aber die Konkurrenz in der ersten deutschen Liga ist groß. Und als die Entwicklung dann nicht mehr so rasant verlief, wie sich das beide Seiten erhofft hatten, entschloss sich die 1,80 Meter große Kroatin, woanders einen Neuanfang zu wagen.

MTV-Handball-Abteilungsleiter Thomas Klatt: "Als ich davon erfuhr, dass Katarina Blomberg-Lippe verlassen hat, griff ich sofort zum Telefon und lud sie zum gegenseitigen Kennenlernen nach Altlandsberg ein. Die Chance, eine solche Spielerin kurzfristig verpflichten zu können, wollten wir uns nicht entgehen lassen." Also hat man nicht lange gefackelt. Katarina Pavlovic, die bis zu ihrem Wechsel nach Deutschland beim kroatischen Spitzenklub RK Zelina spielte, erlebte dann vor zwei Wochen das Punktspiel gegen Zirndorf in der Erlengrund-Halle mit und war von der Atmosphäre sowie von ihrem neuen Team sehr angetan.

"Ich kannte die Halle ja bereits vom Erwin-Benke-Turnier in den beiden vergangenen Jahren, als ich mit der HSG Blomberg-Lippe hier war. Schon da hat es mir in Altlandsberg gut gefallen", erzählte die sehr aufgeschlossene Katarina. So wurde man sich bei guten Gesprächen schnell einig. Den Rest besorgte ein Mittagessen mit Team-Kapitän Sophie Lütke am Sonntag nach jenem Zirndorf-Spiel.

In Top-Form wird man Altlandsbergs Zugang aber sicherlich erst in einiger Zeit erleben. "Die acht Wochen Trainings- und Wettkampfpause machen sich natürlich bemerkbar", sagte die neue "Perle von der Erle". Am Sonnabend gibt es gegen Meister Fritzlar den ersten Heimauftritt des neuen MTV-Stars.

MTV Altandsberg: Jenny Hass, Jennifer Höft; Anne-Christine Miniers 3, Sophie Lütke 8, Martyna Rupp 7, Mandy Gramattke 1, Monique Günther 3/2, Melanie Wüstner; Lucyna Trzczak 1, Katarina Pavlovic 3/2, Bernadet Mudri 1, Luisa Ludewig, Isabell Domann