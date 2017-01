Polizeibericht Neuruppin vom 30.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Partygäste haben den „Brennereikeller“ an der Neuruppiner Erich-Dieckhoff-Straße in der Nacht zu Sonnabend derart verwüstet, dass die zuständige Hausverwaltung am Sonntag Anzeige erstattete. So wurden unter anderem drei Türen beschädigt und Stühle mit Brandlöchern versehen. Die Partygäste waren bereits fort, als der Besitzer den Schaden bemerkte, der sich auf rund 1 000 Euro beläuft.

Musikanlage gestohlen

Neuruppin (RA) Eine Musikanlage im Wert von rund 150 Euro haben Unbekannte in der vergangenen Woche aus einer Laube in der Neuruppiner Gartenanlage „Abendfrieden“ an der Mesche gestohlen. Zuvor war die Tür mit einem spitzen Gegenstand geöffnet worden. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls.

Mit dem Auto überschlagen

Neuruppin (RA) Ein 76-jähriger Skoda-Fahrer hat sich am Sonnabend gegen 14.30 Uhr auf der B 167 aus Alt Ruppin kommend in Richtung Neuruppin mit seinem Auto überschlagen, nachdem er aus bisher unbekannter Ursache auf gerader Strecke von der Straße abgekommen war. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt. Sachschaden: rund 4 000 Euro.

Radfahrerin auf Seedamm verletzt

Neuruppin (RA) Weil sie nach ersten Ermittlungen bei Rot die Ampel auf dem Neuruppiner Seedamm überquert haben soll, stieß eine 66-jährige Radfahrerin am Sonntagmittag mit einem aus der Innenstadt kommenden Mazda zusammen. Die 76-jährige Autofahrerin hatte nicht mehr rechtzeitig halten können. Die Radlerin stürzte, verletzte sich dabei am Bein und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden:rund 250 Euro.

Diebstahl im Krankenhaus

Neuruppin (RA) Gleich zwei Patienten wurden kürzlich in den Ruppiner Kliniken bestohlen. Einem 53-jährigen Mann wurden zwischen dem 17. und 23. Januar aus dem Schrank in seinem Zimmer persönliche Gegenstände und die Geldbörse entwendet. In der Zeit zwischen vergangenem Dienstag und Freitag wurden einer 63-Jährigen zwei Goldringe aus dem Spind gestohlen.