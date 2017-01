Polizeibericht Schwedt vom 30.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Chorin. Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Angermünde und Eberswalde ist am Montagvormittag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war laut Polizei gegen 11 Uhr mit seinem VW Passat zwischen Serwest und Chorin aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte gegen mehrere Bäume. Der Fahrer erlag seinen schweren Verletzungen.

Drei Verletztenach Bar-Schlägerei

Schwedt. Am Sonntag kam es gegen 3.40 Uhr vor einer Bar am Landgrabenpark zu einer Schlägerei. Ein 35-Jähriger erlitt dabei eine Verletzung, die sofort im Krankenhaus versorgt werden musste. Ein weiterer Mann sowie ein Zeuge, der die Schlägerei unterbinden wollte, mussten ihre Verletzungen behandeln lassen. Ein 30-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.

Duo trickstSeniorin aus

Templin. Eine Frau klingelte am Sonntagmittag an der Wohnungstür einer 86-Jährigen in der Prenzlauer Allee. Als die Seniorin öffnete, drängte eine Frau sie in die Küche, verlangte Wasser und hinderte die Rentnerin am Verlassen des Raums. In der Zwischenzeit durchsuchte ein Unbekannter die anderen Räume.

MutmaßlicheDiebe gestellt

Uckerfelde. Bundespolizisten und Zöllner stoppten amDonnerstag einen Citroen Saxo mit Frankfurter Kennzeichen. Im Auto fanden sie neben drei Männern auch Diebesgut von Einbrüchen in Hohengüstow. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Metalldiebstahlverhindert

Gerswalde. Polizisten entdeckten am Sonntag in der Kaakstedter Straße zwei junge Männer, die auf einem Fahrrad Flacheisen transportierten. Bei der Kontrolle kam heraus, dass die beiden Eisen vom Gelände einer Werkstatt gestohlen hatten.