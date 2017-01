Polizeibericht Bernau vom 30.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548503/

Bernau. Nach den Handtaschendiebstählen am Wochenende in Bernau hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Angehörige eines der Opfer brachten die Ermittler auf die Spur. Sie meldeten sich mit dem Hinweis, dass der mutmaßliche Räuber an einer Tankstelle in der Rüdnitzer Chaussee gesehen worden sei. Dort trafen die Beamten den Mann tatsächlich an. Der 29-Jährige stand offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ein erster Test ergab 2,89 Promille. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen ihn wegen Raubes.

Einbrecher inEinfamilienhäusern

Schwanebeck. Gleich zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser hat es am Wochenende in Schwanebeck gegeben. In der Rigistraße erbeuteten die Eindringlinge ein Portmonee mit Dokumenten und Bargeld sowie Computertechnik und Kinderspardosen. In einem Haus in der Vierwaldstätter Straße durchwühlten die Einbrecher Bekleidung und Taschen. Nach ersten Erkenntnissen fielen ihnen keine Wertsachen in die Hände.

Berlin. Im Tunnel zwischen den U-Bahnhöfen Jungfernheide und Mierendorffplatz werden undichte Fugen saniert. Diese Arbeiten finden noch durchgehend bis Sonntag, 12. Februar, statt. Für die U-Bahnlinie 7 fahren barrierefreie Busse zwischen den U-Bahnhöfen Jakob-Kaiser-Platz und Richard-Wagner-Platz. Der BahnhofJakob-Kaiser-Platz ist dagegen nicht barrierefrei. Zusätzlich hält die Buslinie X9 an den U-Bahnhöfen Richard-Wagner-Platz und Mierendorffplatz.

Verkehrstipp