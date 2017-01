Polizeibericht Strausberg vom 30.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf. Am Freitag hatte ein vorbeifahrender Pkw zwischen 14 und 15 Uhr ein bisher unbekanntes, in einer Parkbucht der Ernst-Thälmann-Straße 74B abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher sei ermittelt worden, teilt die Polizei mit. Angaben zum geschädigten Fahrzeug lägen bisher nicht vor. Es wird gefragt: Wer kann Hinweise zu dem geschädigten Pkw geben?

Geschädigte bzw. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 03341 3300 oder 03341 330-1161 bei der Polizei zu melden.

Garagentoraufgehebelt

Müncheberg. In der Nacht zum Sonntag wurde auf einem Gewerbegrundstück in der Seelower Straße eingebrochen. Die Täter hebelten das Tor einer Garage auf und stahlen ein CD-Radio der Marke Kenwood. Auf das Dach und einen Sitz eines dort stehenden Opel wurde eine unbekannte Flüssigkeit geschüttet und der Sitz in Brand zu setzen versucht. Schaden: ca. 5000 Euro.