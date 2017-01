Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 30.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

An der Seestraße in Güldendorf sind am Sonntag zwischen 17.30 und 18 Uhr Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie durchwühlten dort sämtliche Schränke. Zuletzt verschwanden sie mit den Schlüsseln zu einem Pkw VW. Das Auto selbst aber blieb unangerührt. Kriminaltechniker sicherten Spuren.

Dampf und Rauch lösen Alarm aus

Feueralarm wurde am Sonntagmorgen aus dem Jungclaussenweg gemeldet. Allerdings hatte sich dort in der Dusche nur zu viel Wasserdampf gebildet. Der Raum wurde gelüftet und der Brandmelder wieder aktiviert. Am späten Nachmittag trat Rauch aus einem Stromverteilerkasten an der August-Bebel-Straße aus. Die Sicherungen wurden gezogen und der Bereitschaftsdienst des Stromversorgers informiert.

Der Blitzer steht heute unter anderem am Buschmühlenweg. Am Mittwoch wird am Weinbergweg geblitzt.

Blitzer

Feuerwehr