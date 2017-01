MSV-Zweite ist Meister am kleinen Ball

artikel-ansicht/dg/0/

Kyritz (RA) So richtig ins Rollen kommt Futsal in Prignitz/Ruppin nicht. Im Ableger des Hallenfußballs wurde am Sonntag zwar der Kreismeister ermittelt. Doch zum einen bleibt die Euphoriewelle aus. Zum anderen treten Organisation und Regelwerk gehörig auf die Bremse.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548507/

Sportlich war es jedoch höchst spannend. Bis zum Abpfiff streckten noch drei Mannschaften die Hände zum Siegerpokal aus. Ein Tor für Eiche Weisen und jene Prignitzer wären Erster. Ein Tor für Garz/Hoppenrade und das Team hätte seinen Vorjahreserfolg verteidigt. Da es aber ein 1:1 wurde, jubelte der MSV Neuruppin II, der seine Spiele schon beendet hatte. Er schien schon nach zwei Remis aus dem Rennen. Doch letztlich hatte das jüngste aller Teams bei Punkt- und Torgleichheit mit Garz mehr Treffer markiert. Der neue Futsal-Meister stellte mit Abdulwalid Hakimi den besten Torschützen (vier Treffer).

Das packendste Match war zweifelsfrei das zwischen dem MSV II und Sieversdorf, als Lukas Herzig die Neuruppiner in Führung brachte, das Team um den robusten Dustin Schmidt jedoch dreimal in Folge einnetzte. Das Sport- und Kulturzentrum Kyritz stand Kopf. Abdulwalid Hakimi verkürzte und glich aus. Den Siegtreffer hatte Tim Kleeßen zwei Sekunden vorm Abpfiff auf dem Fuß. Wie er den sprunggedämpften Ball aus zwei Metern Entfernung übers leere Tor brachte, bleibt ein Geheimnis. Im finalen Spiel ging Garz in Führung, doch Weisen biss sich in die Partie und hatte mit David Neumann einen ganz starken Keeper zwischen den Pfosten. Kevin Lechleitner glich aus. Zu mehr reichte es nicht.

Etwa 100 Zuschauer kamen am Sonntag zur Endrunde, nachdem in zwei Vorrundenturnieren die Qualifikanten ermittelt worden waren. Diese Zahl sei okay, schätzte André Ballast aus der Turnierleitung ein. Allerdings nehme er Themen für Beratungen auf: Einerseits gab es "eine Lücke in der Infostrecke". Eine Stunde vor Start standen die Mannschaften vor einer verschlossenen Halle. Ballast: "Wir haben viel telefoniert, bis dann ein Volleyballer kam und uns die Halle öffnete. Einen Hausmeister gibt es nicht." Zwischen Fußball- und Landkreis blieb ungeklärt, wer die Schlüsselgewalt hat. Ballast: "Wir standen kurz vor der Absage." Eine gute halbe Stunde später als geplant wurde gestartet.

Andererseits sorgt sich André Ballast um das "aus meiner Sicht zu körperlich betonte Spiel. Dabei soll Futsal die Härte nehmen." Er plädiert für ein Nachbessern des Regelwerks für die Kreisebene. Stein des Anstoßes: Die Zweiminuten-Strafen für rüde Attacken fehlen ihm. Denn teilweise wurde überhart eingestiegen. Persönliche Strafen gab es durch die Schiedsrichter nicht.

Von 98 Mannschaften in Prignitz/Ruppin meldeten lediglich 16 für diese moderne Art des Hallenfußballs, der seit zwei Jahren durch den Landesverband für offizielle Meisterschaften vorgeschrieben ist. Nur jede sechste Mannschaft wollte also dabei sein - ein Armutszeugnis.

Dass es sogar in der Finalrunde lediglich eine Fünferrunde wurde, lag am Rückzieher des RSV Maulwürfe. Trainer Sebastian Stendel verwies auf den personellen Engpass. Fünf Absagen hatte er ohnehin fürs zweite Turnier am Wochenende auf dem Tisch. Dazu kamen zwei Abmeldungen wegen Krankheiten und "leider auch vier wegen Verletzungen". Zugezogen hatten sich seine Spieler dies beim Sportcenter-Cup am Freitagabend. Falk Wunderlich und Andy Wiemann sind zwei von ihnen. "Nichts bedrohliches", so der Coach. "Aber man muss nichts riskieren, wenn man angeschlagen ist." Ihm standen vier, maximal fünf Spieler zur Verfügung - für eine Endrunde definitiv zu wenig. Weiter geht es für die Maulwürfe nun mit Training und einem Testspiel am kommenden Sonntag beim Kreisligisten in Dabergotz.