Einkaufswagen im Gleisbett beschädigt zwei S-Bahnzüge

Berlin (dpa) Unbekannte Täter haben zwischen den S-Bahnhöfen Hermannstraße und Tempelhof einen Einkaufswagen ins Gleisbett gelegt und so zwei Züge erheblich beschädigt. An einem sei der Stromabnehmer lädiert, am anderen seien vier Wagen in Mitleidenschaft gezogen worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die Züge hätten den Wagen bereits am Freitagabend überrollt. Zwar seien keine Fahrgäste der Linie 41 verletzt worden, durch die nachfolgenden Sperrungen sei es aber bei 59 S-Bahnzügen zu Verspätungen gekommen. Außerdem gab es den Angaben zufolge 80 Teil- oder völlige Ausfälle. Zur Höhe des Sachschadens und zu den Ausfallzeiten gab es vorerst keine Angaben.