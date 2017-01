Tröpfchenweise Selbstgebranntes

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) Edles Obst, Hefe, jede Menge getrocknete Kräuter und eine funkelnde Labortechnik: Das Neuzeller Klosterhotel um Nico Petri hatte am Sonntag zum ersten Brenner-Workshop des Jahres eingeladen, und zwei Dutzend Interessierte kamen.

Vor dem zimmergroßen Brenngerät: Nico Petri weiht die Workshop-Teilnehmer in die Geheimnisse der Destillation ein.

Vorsichtig, fast ehrfurchtsvoll nippte er am Glas. Dann ein Schmunzeln. "Schmeckt. Mein erster Brand mit dieser Technik", meinte Torsten Seiring, Chef einer Werbeagentur in Frankfurt (Oder). Auf seinem Tisch stand die Miniaturausführung einer Brennerei-Anlage aus glänzendem Kupfer, ausgelegt für maximal 500 Milliliter Alkohol. Der Kessel dieser Tischdestille, keine 20 Zentimeter hoch, wurde durch einen kleinen Spirituskocher aufgeheizt. Nach dem Prozedere, Destillation genannt, landete das Hochprozentige tröpfchenweise in einen Napf, nicht größer als ein Fingerhut.

Torsten Seiring kam Sonntagmittag mit Ehefrau Ellen ins Neuzeller Klosterhotel. "Die Einladung zum Brenner-Workshop, in dem wir tief in die Destillation, Kräuterkunde und ein wenig in die Labortechnik eintauchen, hat uns neugierig gemacht", brachte es die Rechtsanwältin auf den Punkt. Sie hat einen Faible für Heilkräuter "und mit ihnen schon jede Menge ausprobiert. Hier lerne ich dazu."

Einladender des ersten Brenner-Workshops im neuen Jahr - fünf weitere werden folgen - war Nico Petri, Mitinhaber, Destillateur und Brennmeister im Neuzeller Klosterhotel. Der Fachmann ist Ende 30, gelernter Software-Entwickler und ausgebildeter Destillateur. Petri arbeitet in seinem zimmergroßen Brenngerät mit 150 Liter Fassungsvermögen gern mit Kräutern. Und sammelt für seine Kreationen genauso gern auch Preise. Seine erste Auszeichnung heimste der Experte vor sieben Jahren mit dem Viridis Auxilium, ein Absinth, ein. Er hat eine frische Kräuternote, die von der feinherben Bitterkeit des Wermuts überlagert wird.

In der Schaubrennerei La Destillerie des Klosterhotels konnte Nico Petri am Sonntag knapp zwei Dutzend Interessierte begrüßen. "Ich mache darauf aufmerksam, dass ich hier keine Anleitungen zum Schwarzbrennen gebe. Das ist verboten. Mein Ziel heute besteht aus diesem Wunsch: Wechseln Sie einfach mal für drei Stunden den Beruf und schlüpfen Sie in die Rolle des Destillateurs. Gehen Sie mit mir auf Tuchfühlung mit diesem alten Handwerk. Nehmen Sie hilfreiche Tipps zur heimische Likörherstellung mit nach Hause und erlernen Sie die Herstellung von Hustensaft."

Petri bezeichnete seine Kleindestille mit dem Mini-Brennkessel, die auf jedem Tisch der Workshop-Teilnehmer standen, als "Spaßanlage" und korrigierte: "Tröpfchenweise fließt hier kein Brand, sondern ein Geist." Er legte allen Hobby-Brennmeistern in spe ans Herz: Die Qualität eines Produkts ist so gut wie das schwächste Glied der Kette. Wenn man durchwegs auf Qualität achtet, kann man Spitzenqualität erzeugen. "Verwenden Sie nur hochwertiges Obst als Basis edler Brände - von Birne bis Kirsche und Pflaume."

Beim Thema Kräuter schien Ellen Seiring die Ohren besonders zu spitzen. Sie werden zur Produktion von Likören gebraucht. Rosmarin als Zusatz, erläuterte Petri, ergäbe einen mediterranen Geschmack. Zimt mache den Likör lieblich. Melisse ergäbe einen zarten Zitronengeschmack. "Doch Vorsicht bei Salbei. Ein paar Gramm zuviel - schon schmeckts bitter." Ellen und Torsten Seiring waren sich nach drei Workshop-Stunden: "Viel gelernt. Hat Spaß gemacht."