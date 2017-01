Landkreis erhält mehr Schlüsselzuweisungen las 2016

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Der Landkreis Havelland erhält für das Jahr 2017 offensichtlich deutlich mehr Schlüsselzuweisungen vom Land als zunächst angenommen. So sollen laut Aussagen des Finanzministerium nach dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz 38,5 Millionen Euro in den Kreissäckel fließen. Das sind knapp 1,3 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr. Die Kreistagsfraktion der Linkspartei fordert deshalb nun erneut eine deutliche Senkung der Kreisumlage. Aktuell liegt der Hebesatz bei 44,5 Prozent. Auch die havelländischen Kommunen können sich übrigens über ein Plus in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro freuen, allerdings nicht jede Gemeinde.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548514/

"Unsere Fraktion begrüßt die erhöhten Schlüsselzuweisungen an die Kommunen und freut sich über die sich eröffnenden neuen finanziellen Spielräume für die Städte und Gemeinden sowie für den LandkreisAllerdings müssen diese Spielräume auch genutzt werden", sagte die Fraktionsvorsitzende der Linken, Andrea Johlige. "Schließlich gibt es durch die erhöhten Schlüsselzuweisungen des Landes nun die Chance, die Kreisumlage spürbar zu senken, um den havelländischen Kommunen mehr Handlungsspielräume für freiwillige Leistungen wie die Förderung von Sport und Kultur zu eröffnen. Wir erwarten von den anderen Fraktionen im Kreistag, dass sie gemeinsam mit uns bei der Kreistagssitzung im März eine deutliche Absenkung der Kreisumlage beschließen", meinte sie weiter. Neben der Linkspartei hatte zuletzt auch die SPD Havelland zumindest eine marginale Senkung der Kreisumlage um 0,5 Prozentpunkte vor dem Hintergrund der Vorhaltekosten, der Landtag hatte landesweit zusätzlich 11,6 Millionen Euro für den Ausgleich der Mehrbelastungen der Kommunen durch Leerstand in Flüchtlingsunterkünften beschlossen, gefordert .

Michael Koch, Fraktionsvorsitzender der CDU, kann der Forderung der Linken, wie zuletzt schon angemerkt, durchaus etwas abgewinnen. Er schränkte aber zugleich ein: "Für uns gilt weiterhin der Grundsatz wie bei den Vorhaltekosten. Wir haben nichts in der Hand. Das heißt: Wir benötigen zunächst einmal einen Bescheid. Ist der Bescheid da, können wir immer über eine Senkung der Kreisumlage reden. Auf bloße Ankündigungen reagieren wir jedoch nicht." Wichtig sei für Koch, dass das bestehende Defizit in Höhe von 2,1 Millionen Euro im aktuellen Haushalt, der nach Willen von Landrat Roger Lewandowski im März verabschiedet werden soll, ausgeglichen werden sollte. Alles, was darüber hinausgeht, sollte dann auch an die Kommunen weitergereicht werden. "Keine Frage", so der CDU-Fraktionsvorsitzende.

Auch die SPD-Fraktion fühlt sich laut Angaben ihres Vorsitzenden Rocco Buchta an den Zählgemeinschaftsvertrag gebunden. Solide Finanzen stehen folglich zunächst an erster Stelle. Mit Blick auf die zu erwartende Erstattung von Vorhaltekosten und des Plus an Schlüsselzuweisungen sagte Buchta. "Eins ist greifbarer geworden: Wir gehen davon aus, dass wir zum einen einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen und zum anderen das überschüssige Geld nutzen können, um die Kommunen zu entlasten. Im Koalitionsausschuss werden wir sicher eine Lösung finden. Inhaltlich liegen wir jedenfalls sehr nah beieinander. Durch die neue Situation wird es ein wenig einfacher. Ich denke, alle Belange können nun doch befriedigt werden."

Indes profitieren auch die einzelnen Kommunen, zumindest teilweise. So wird die Stadt Nauen in diesem Jahr rund 9,1 Millionen Euro an allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen - einschließlich des Mehrbelastungsausgleichs für Mittelzentren - erhalten. Das sind rund 927.000 Euro mehr als 2016. Ebenfalls steigende Zuweisungen erhalten etwa die Stadt Falkensee (plus 705.000 Euro), die Stadt Ketzin (plus 356.000 Euro), die Gemeinde Dallgow-Döberitz (plus 294.000 Euro) oder aber die Stadt Friesack (plus 274.000 Euro).

Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden in Abhängigkeit der Steuerkraft der Kommunen verteilt. Dabei gilt der Grundsatz, dass Kommunen mit einem vergleichsweise hohen Steueraufkommen weniger Schlüsselzuweisungen erhalten als Kommunen mit niedrigem Steueraufkommen.

Aufgrund ihrer im Vorjahresvergleich gestiegenen Finanzkraft erhalten die Gemeinden Schönwalde-Glien (minus 324.000 Euro) und Wustermark (minus 314.000 Euro) allerdings weniger Schlüsselzuweisungen als im vorigen Jahr.