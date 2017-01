86 Prozent aller Autofahrer zu schnell

artikel-ansicht/dg/0/

Diensdorf-Radlow (MOZ) In der Ortsdurchfahrt von Diensdorf-Radlow hält sich kaum ein Autofahrer an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Das ist das Ergebnis einer Messung des Amtes Scharmützelsee. Die Gemeinde fordert nun Konsequenzen. Künftig soll Tempo 30 vorgeschrieben sein - für Lastwagen auf der gesamten Strecke, für Pkw in einem Teilbereich.

"In der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am 16. Februar wollen wir das Amt mit einer entsprechenden Beantragung beauftragen", sagt Bürgermeister Stefan Petrick. Die Entscheidungskompetenz über Derartiges liegt beim Straßenverkehrsamt des Landkreises Oder-Spree.

Ende vergangenen Jahres waren sechs Tage lang die Geschwindigkeiten in der Hauptstraße gemessen worden. Ergebnis: Nur 14 Prozent der Kraftfahrer hielten sich hinter dem Ortseingang, auf Höhe Wasserwanderrastplatz, an die Höchstgeschwindigkeit. Von 10513 Fahrzeugen waren 1781, mehr als jedes sechste, mit mehr als 70 Stundenkilometern unterwegs. Bei weiteren 4127 zeigte der Tacho mehr als 60 an. "Den Eindruck, den wir schon lange hatten, haben wir jetzt durch Zahlen belegt", sagt Petrick. Verschärfend hinzu komme, dass im Sommer, während der Tourismus-Saison, deutlich mehr Autos durch den Ort unterwegs seien. Als Temposünder hat die Messung indes nicht in erster Linie Pkw-Fahrer ausgemacht, sondern jene von Fahrzeugen mit fünf bis zehn Metern Länge. "Besonders Kleintransporter heizen durch den Ort", sagt der Bürgermeister.

Der Vorschlag der Gemeinde sieht für Lastwagen Tempo 30 auf der gesamten 1,6 Kilometer langen Ortsdurchfahrt vor, für Pkw im "Kernbereich" von der Kurve am Bäcker bis hinter die Einmündung Birkenweg. Petrick sieht das Straßenverkehrsamt angesichts der Zahlen in Zugzwang. "Wenn das Land schon kein Geld für die dringend nötige Sanierung der Straße hat, müsste wenigstens einer Verkehrsberuhigung zugestimmt werden", sagt er.