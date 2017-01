artikel-ansicht/dg/0/

Marwitz (rk) "Was dieser Mann für Marwitz geleistet hat, lässt sich gar nicht hoch genug einschätzen." Mit diesen Worten erinnert Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys (BfO) an Albrecht Seeburg. Der langjährige Ortsvorsteher von Marwitz ist am Freitag im Alter von 79 Jahren gestorben. "Wir hatten ein sehr langes, sehr gutes, sehr freundschaftliches Verhältnis miteinander. Und auch, wenn er oftmals seinen ganz eigenen Kopf gehabt hat, er war nicht belehrungsresistent", fügt Leys über seinen Kollegen hinzu. Bereits vor der politischen Wende habe er ihn kennen und schätzen gelernt. Damals arbeitete Peter Leys als Brigadier und Albrecht Seeburg als Werkstattleiter bei der LPG Pflanzenproduktion Eichstädt. "1990 wurden wir beide dann Bürgermeister der ersten Stunde, er in Marwitz, ich in Eichstädt. Schon damals, also noch vor der Amtsbildung, haben wir gemeinsame Projekte durchgefochten, beispielsweise die dringend benötigte Schmutzwasserleitung für beide Orte", erinnert sich Leys. Später, im Ruhestand, sei Marwitz für Seeburg "seine Arbeit, sein Fulltime-Job" gewesen. Dass sich der Ort so gut entwickelt habe, sei maßgebliches Verdienst Seeburgs. "Er wird fehlen", betont Leys.