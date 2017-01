Bürgermeister begrüßt Karls Engagement

artikel-ansicht/dg/0/

Wustermark/Elstal (MOZ) Die Überzeugungsarbeit hat sich gelohnt: Holger Schreiber (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Wustermark, hat die bevorstehende Entwicklung des ehemaligen Geländes der Adler- und Löwenkaserne in Elstal durch Investor Robert Dahl ausdrücklich begrüßt. Der Verwaltungschef sagte: "Wir als Gemeinde sind seit mehr als zwei Jahren daran interessiert, dass dort im öffentlichen Sinne eine neue Projektierung möglich ist. Dafür habe auch ich persönlich gekämpft. Ich bin froh, dass Robert Dahl sich nach intensiven Gesprächen, die wir mit Hochdruck geführt haben, positiv entschieden hat. Es hat funktioniert. Das ist perfekt."

Die Gemeinde Wustermark hatte zuletzt anstelle des Investor ein Raumordnungsverfahren bei der Gemeinsamen Landesplanung Berlin/Brandenburg beantragt. Täglich wird nun mit einem positiven Votum der Behörde gerechnet, wie der Bürgermeister meinte.

Wie genau die Entwicklung des Areals im Detail aussehen wird, soll am 16. Februar nun auch öffentlich durch Dahl bekanntgegeben werden. In Elstal betreibt er sehr erfolgreich Karls Erlebnisdorf, das Woche für Woche unzählige Besucher magisch anzieht. Aktuell befindet sich sein Planungsteam, das akribisch arbeitet, in der Endphase der Projektierung. "Wir wollen deshalb nicht vorgreifen", betonte Schreiber."

Dahl hatte das Kasernengelände Mitte Dezember nach er notariellen Beurkundung vom Landesbetrieb Brandenburgische Boden, der Verwertungsgesellschaft für Konversionsflächen, erworben. Über die Kaufsumme war zunächst Stillschweigen vereinbart worden. Weil kein Denkmalschutzstatus besteht, können die alten Kasernengebäude abgerissen werden - bis auf ein Objekt mit einem turmähnlichen Aufsatz. Das soll saniert und folglich erhalten bleiben.

Ob auf auf dem Gelände Appartements im Bungalow-Charakter entstehen, so hatten es gut unterrichtete Kreise zuletzt berichtet, bleibt fraglich. Ursprünglichen Planungen zufolge war unter anderem auch der Bau eines Hallenbades im Gespräch.