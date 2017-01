Diebestouren von Berlin aus

artikel-ansicht/dg/0/

"Die Täter sind weit ins Umland hinaus unterwegs", sagte Polizei-Pressesprecher Toralf Reinhardt am Montag. Erst Ende vergangener Woche hatten seine Kollegen Einbrüche in Walsleben und Fehrbellin aufnehmen müssen. Seit Jahresanfang gab es aber unter anderem schon einen Einbruchsversuch an einer Fehrbelliner Tankstelle. In Wustrau war ebenfalls probiert worden, ein Haus aufzubrechen. Eine Fehrbellinerin störte drei Personen, als diese sich an ihrer Terrassentür zu schaffen machten. Außerdem waren auch in Langen und Lentzke Wohnhäuser geknackt worden.

Die Zahl der Einbrüche sei im Raum Ostprignitz-Ruppin noch nicht auffällig gestiegen, so Reinhardt. Die Polizei beobachte aber, dass sich Delikte dieser Art auch bis zur Prignitz hin häufen.

Schwerpunkt der Direktion Nord sei diesbezüglich aber nach wie vor der Landkreis Oberhavel. "Dort haben wir seit geraumer Zeit die höchsten Einbruchszahlen - sogar die höchsten im ganzen Land Brandenburg", erklärte Reinhardt. Eine seit November andauernde Einbruchsserie in Hennigsdorfer Mietwohnungen sorgt derzeit vor allem bei den Bewohnern der dortigen Wohnungsbaugenossenschaft Einheit (WGH) für Unruhe. WGH-Chef Hartmut Schenk setzte zur Ergreifung eines Täters 1000 Euro Belohnung aus. Außerdem können sich dort Mieter demnächst von der Polizei zur Sicherung ihrer Wohnungen beraten lassen.

Für Einbrecher - sofern sie nicht aus der Region kommen - ist laut Reinhardt das Berliner Umland deswegen so attraktiv, weil sie sich von dort aus schnell nach Berlin zurückziehen und untertauchen können. Ähnliches gelte nun offenbar auch für die Orte, die in der Nähe der Autobahn und der Fernverkehrsstraßen liegen. Begünstigt werden Einbrüche laut Reinhardt zudem durch die dunkle Jahreszeit.