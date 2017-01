Selber Milch zapfen in Kremmen

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Dass die Milch nicht aus dem Tetrapak, sondern ursprünglich aus der Kuh kommt, weiß zumindest auf dem Lande wohl jedes Kind. In Kremmen kommt die Milch jetzt auch aus der Tankstelle: Beim Edeka-Supermarkt der Familie Kelz am Schlossdamm steht seit kurzem eine Milchtankstelle, an der die Kunden während der Öffnungszeiten des Marktes tagesfrische, pasteurisierte Vollmilch zapfen können.

Das Besondere: Die dazu gehörenden vierbeinigen Lieferanten weiden lediglich zwölf Kilometer entfernt, im havelländischen Tietzow bei der dortigen Luch Agrar GmbH. "Wir freuen uns sehr, dass die Zusammenarbeit mit dem Tietzower Milchhof zustande gekommen ist. Mit dem Einkauf am Milchautomaten können unsere Kunden die Landwirtschaft in unserer Region direkt unterstützen", so Edeka-Kauffrau Sabine Kelz.

Für die Geschäftsführerin der Luch Agrar GmbH Tietzow, Karin Beuster, ist die Milchtankstelle eine wichtige Investition in die Zukunft: "Bei den heutigen Milchpreisen müssen wir uns um regionale Eigenvermarktung kümmern", betont Beuster. Zwar steht bereits seit 2011 auf dem Hof der Agrar GmbH ein Milchautomat. Mit der Tankstelle in Kremmen geht Beuster jetzt aber noch einen Schritt weiter: "So bekommen wir unsere tagesfrische, gentechnikfreie Milch direkt zum Endverbraucher." Von der besonderen Qualität ist die Milchbäuerin überzeugt: "Die frische Vollmilch wird nach dem Melken direkt auf dem Hof schonend pasteurisiert, um eventuelle Keime abzutöten. Wir homogenisieren die Milch aber nicht und trennen sie auch nicht in ihre einzelnen Bestandteile, wodurch natürliche Strukturen zerstört werden könnten. Bei unserer Milch bleiben der natürliche Rahm und der typische Geschmack erhalten", so Beuster.

Als vorerst größte Hürde sieht sie "das erste Mal Selberzapfen" an. Tatsächlich bleiben immer wieder interessierte Kunden vor den beiden Automaten im Eingangsbereich des Kremmener Supermarkts stehen, noch aber trauen sich nur wenige, ihre erste Flasche Milch selbst zu füllen. Dabei ist das wirklich einfach: Am Flaschenautomat wählt der Kunde per Knopfdruck eine 0,5- oder 1-Liter-Glasflasche aus, die für einen Euro in sein Eigentum übergeht und ökologisch sinnvoll immer wieder befüllt werden kann. Die Flasche wird dann am Tankautomaten - ebenfalls per Knopfdruck - mit gut gekühlter Milch befüllt. Ein Liter frische Vollmilch kostet 1,20 Euro - und dieser Betrag geht ohne Abzüge an den landwirtschaftlichen Betrieb.

Der 200-Liter-Automat in Kremmen wird täglich mit frischer Milch aus Tietzow befüllt. Sollte diese erste Tankstelle in einem brandenburgischen Supermarkt ein Erfolg werden, hofft Karin Beuster, weitere Automaten - vor allem in Berlin und Potsdam - aufstellen zu können.