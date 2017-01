Überfüllte Busse, unfreundliche Fahrer

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Der Beitrag unter der Überschrift "Busfahrplan wird nachgebessert" in unserer Sonnabendausgabe hat vor allem in den sozialen Netzwerken viele Reaktionen hervorgerufen. Die meiste Kritik bezieht sich auf schlechte Busverbindungen, überfüllte Busse sowie unfreundliche Busfahrer und andere Mitarbeiter des neuen Betreibers mobus.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548539/

Kein Durchblick: Die Fahrgäste dieses verschmutzten Busses, den der Fotograf am Montag an der B167-Kreuzung bei Dolgelin sah, konnten wohl kaum aus dem Fenster schauen.

Kein Durchblick: Die Fahrgäste dieses verschmutzten Busses, den der Fotograf am Montag an der B167-Kreuzung bei Dolgelin sah, konnten wohl kaum aus dem Fenster schauen. © Matthias Lubisch

So beklagt eine Falkenhagenerin, der morgendliche Schulbus nach Alt Zeschdorf sei zu klein, viele Kinder müssten stehen. Sie wolle lieber nicht daran denken, was passiert, wenn der Fahrer mal scharf bremsen müsste. "Die Busse sind überfüllt. Ich fahren meinen Sohn deshalb lieber selbst zur Schule", schreibt eine andere Mutter. Dass die Busfahrer "alles andere als freundlich" seien, wie die Falkenhagenerin meint, kritisieren auch andere User. "Ich war in Seelow bei mobus. Die können keine vernünftige Auskunft geben, wie ich in den Ferien aus Zechin irgendwohin komme. Stattdessen sind sie herablassend und überheblich", schreibt ein Zechiner.

Bis Montagabend gab es von mobus auf unsere Nachfragen keine Antwort. Wir bleiben dran.