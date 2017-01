Ein Berg aus Gelben Säcken

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) In den Diehloer Bergen in Eisenhüttenstadt ist ein weiterer Berg hinzu gekommen, und zwar aus Gelben Säcken. Diese türmen sich in der Werksiedlung bereits seit etlichen Wochen. "Die ältesten liegen schon seit 2016 da", berichtet eine Anwohnerin und fügt hinzu: "Also mit dem alten Entsorger hat das früher alles besser geklappt."

Wird immer höher: Der Berg aus Gelben Säcken in der Werksiedlung ist nicht zu übersehen. Eine Anwohnerin berichtete, dass einige davon schon seit Ende 2016 dort liegen würden. © MOZ/Janet Neiser

Auch im Internet-Hinweis-System Maerker gibt es bereits einen Eintrag zu diesem Thema, der stammt vom 26. Januar und war am Montag noch unbearbeitet. "In der Werksiedlung liegen seit mehreren Wochen gelbe Säcke, die von den Entsorgungsfahrzeugen nicht mitgenommen wurden, direkt vor den Glascontainern. Da sich diese Stelle in einer sehr unübersehbaren Kurve befindet, ist eine Entsorgung von Glas kaum möglich", heißt es da.

Seit gut einem Jahr ist im Landkreis Oder-Spree das Unternehmen Alba für die Abholung der Gelben Säcke verantwortlich. Die Fahrer der blauen Lkw müssen im Kreis mehr als 3750 Straßen und zusätzlich etwa 900 Behälterstandorte abfahren.

Laut Henry Richter, Standortleiter der Alba Lausitz GmbH, in Lübben, steht die Werksiedlung in Eisenhüttenstadt alle 14 Tage auf der Abholliste für Gelbe Säcke. Wie es dort zu der großen Ansammlung der Säcke gekommen ist, ob einige eventuell falsch gefüllt seien oder ob es andere Gründe gibt, darüber müsse und werde er mit dem Kraftfahrer sprechen. Richter vermutet, das möglicherweise glatte Straßen dazu geführt haben, dass das Fahrzeug nicht bis zum Ablageplatz gefahren ist. An diesem Mittwoch sei der nächste Abholtermin. Die Zuwegung für die Fahrzeuge ist laut Henry teilweise auch im Bereich Neuzeller Landweg ein Problem. Davon habe er sich vor Ort selbst schon ein Bild gemacht.

Im Neuzeller Landweg gibt es offenbar immer wieder Probleme mit der Entsorgung der Gelben Säcke: "Wiederum hat der Entsorger für das duale System entschieden, dass einige Gelbe Säcke - wegen des nicht korrekten Inhalts - liegen gelassen werden (Neuzeller Landweg Richtung Lawitz, zirka 100 Meter links nach dem Städtischen Alten- und Pflegeheim)", schreibt ein Bürger vor wenigen Tagen im Maerker. Durch die anonyme Ablage nehme natürlich keiner mehr die einmal abgelegten Säcke wieder zurück. Inzwischen habe sich deren Inhalt schon teilweise auf der Straße verteilt.