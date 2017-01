Luxemburgstraße wird untersucht

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadtverwaltung will eine Änderung der Verkehrsführung in der Rosa-Luxemburg-Straße (die auf eine Reduzierung der Fahrspuren hinauslaufen würde) prüfen lassen. Das geht aus ihrer Antwort auf eine Anfrage der Fraktion der Grünen in der SVV hervor. Die Anfrage bezieht sich auf einen MOZ-Bericht vom 18. Januar über die bevorstehende Instandsetzung der Fahrbahn. Im MOZ-Bericht wird darüber informiert, dass der Landesbetrieb Straßenwesen ab Mai die obersten beiden Asphaltschichten auf voller Straßenlänge erneuern lassen wird.

Die Verfasser der Anfrage verweisen auf den Lärmaktionsplan, die Radverkehrskonzeption und den Luftreinhalteplan der Stadt, welche Vorschläge für eine Neugestaltung des Straßenraums enthalten. Beispielsweise wird vorgeschlagen, die Zahl der Fahrspuren für Kfz auf nur noch eine je Richtung zu reduzieren und dafür zwei Fahrradspuren sowie Parkflächen am Straßenrand neu zu schaffen. Sie fragen, ob diese Vorschläge denn auch bei der Planung der bevorstehenden "Sanierung" berücksichtigt worden sind.

In seiner Antwort verweist Baudezernent Markus Derling darauf, dass es sich bei den bevorstehenden Arbeiten nicht um eine Sanierung der Straße, sondern lediglich um eine Unterhaltungsmaßnahme handelt. Die Stadt nehme die Anfrage aber zum Anlass, eine Änderung der Verkehrsführung kurzfristig prüfen zu lassen. Allerdings müssten solche Änderungen "fachlich fundiert und tiefgreifend untersetzt werden", um die Bedeutung der Straße "als Bundes- und Hauptverkehrsstraße nicht einzuschränken" und eine Verlagerung des Kfz-Verkehrs in andere Gebiete zu vermeiden. Auch die Frage, ob Radfahrerschutzstreifen am Fahrbahnrand möglich sind, könne erst nach Abschluss dieser Untersuchung beantwortet werden.

Andreas Rein, Projektmanager in der Stadtverwaltung, betonte am Montag, dass ab Mai in der Rosa-Luxemburg-Straße lediglich die Binder- und die Deckschicht abgefräst werden und dann wieder neu asphaltiert wird. "Ansonsten wird an der Straße nichts geändert, auch nicht am Aufbau der Gehwege."