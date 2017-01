Probleme mit dem Garagenkomplex

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) "Warum behindern Sie die Gründung eines Vereins?" Das wollte Hans Eichenberg auf der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten in der Einwohnerfragestunde von Bürgermeisterin Elke Stadeler wissen. Eichenberg ist einer der Wortführer, wenn es um die Gründung eines Vereins der Garagenbesitzer geht, und hatte dazu vor wenigen Tagen ein Gespräch mit der Bürgermeisterin. Was aus seiner Sicht nicht zufrieden stellend war.

Es geht um einen Komplex von etwa 1000 Garagen auf kommunalem Gelände zwischen der Straße Am Flugplatz und der Bebauung am Otto-Grotewohl-Ring. An die 640 Garagen, Mitte der 1980er-Jahre erbaut, haben private Eigentümer.

Hans Eichenberg hatte sie im Januar zu einem Treffen eingeladen und für die Gründung eines Vereins geworben. Der ist nach dem Willen der Verwaltung Voraussetzung, um die Kündigung der Grundstücksmietverträge durch die Stadt und die Umwandlung in Mietgaragen abzuwenden.

Die Stadt möchte die Grundstücksmiete auf jährlich 120 Euro verdoppeln. Ein zwischen beiden Seiten ausgehandelter Kompromiss sieht vor, dass der künftige Verein, der bis Ende Mai gegründet werden soll, dann als Ansprechpartner für die Stadt dienen und auch die Pacht einsammeln soll. Hans Eichenberg hält das für wenig realistisch. Es geht praktisch um die bestehenden 640 Verträge zwischen Stadt und Eigentümern. Nach den Vorstellungen der Stadt soll der zu bildende Verein, in dem derzeit etwa 100 der 130 Eigentümer mitmachen wollen, mit diesen Einzelverträge abschließen.

Das übersteige die Möglichkeiten des Vereins, schätzt Eichenberg ein. Er wünscht sich lieber Nutzungsverträge, die sich an jene anlehnen, die die SWG mit Vermietern und Nutzern im Garagenkomplex Albin-Köbis-Ring ausgehandelt hat.

"Wir wollen uns um die Verkehrssicherheit, um Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit in dem Komplex kümmern", sagt er und sieht die Stadt aber bei Wegen und Lampen in der Pflicht.

Die Bürgermeisterin scheint eher skeptisch, was die Vereins-Lösung betrifft. "Ich will dort kein Gefahrenpotenzial", erklärte sie in der Bürgerfragestunde. In nicht wenigen Garagen würden schon seit Jahren keine Autos mehr stehen, einige seien für unterschiedliche Zwecke vermietet, auch an Berliner: "Man weiß nicht, was da wirklich passiert." Elke Stadeler sprach von Vermüllung und einem traurigen Anblick entlang der Straße. Seine Anregung, der zu gründende Verein werde dann auch die Tore streichen, habe die Bürgermeisterin als "potemkinsche Dörfer" abgetan.