Blauröcke rücken 19-mal aus

Hohenwutzen (MOZ) Hohenwutzens Ortswehrführer Wolfhard Böning ist mit einem neuen Stellvertreter ins Jahr 2017 gestartet. Stefan Weil steht dem Feuerwehrchef von nun an zur Seite. Der 41-Jährige löst den bisherigen Stellvertreter, Willi Rollin junior, ab. Der hatte aus beruflichen Gründen den Posten abgegeben. Über die Veränderungen informierte Wolfhard Böning während der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr am Freitag im Gerätehaus in Hohenwutzen.