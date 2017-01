Konzertsaison in St. Marien eröffnet

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Am Sonntag wird um 16.30 Uhr die Konzertreihe "Musik in St. Marien 2017" eröffnet. Die Berliner Musiker Dagmar Flemming und Helmut Hauskeller versprechen, mit "Instrumenten der Götter" die Zuhörer zu verzaubern. Sie kommen in der Tat mit einer ungewöhnlichen Instrumentenzusammenstellung nach Beeskow: Durch die meditativ-heisere Panflöte und den zart-melodischen Klang der Harfe erhalten die Stücke, die sie spielen, eine besondere Klangfarbe.