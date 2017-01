Als der Kaiser nach Briesen kam

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir sind in der glücklichen Lage gleich mehrere engagierte Ortschronisten zu haben", sagt Koordinator Ralf Kramarczyk. "Andere Dörfer suchen händeringend wenigstens einen Interessierten, der sich um die Chronik kümmert". Gefunden hatte sich der Freundeskreis der Ortschronik schon 2003. Zur 600-Jahr-Feier der Gemeinde wurde eine zweiwöchige Sonderausstellung zur Geschichte erstellt. Archivunterlagen wurden gesichtet, zugeordnet und aufgearbeitet. "Wir bekamen so viele Exponate, dass wir eine ständige Heimatausstellung mit ausführlicher DDR-Abteilung gestalteten, die bis heute ein Magnet für Touristen, Schulklassen und Hobbyhistoriker ist", sagt Martin Alter, ehemaliger Lehrer und in Briesen geboren. Für den 74-Jährigen ist es enorm wichtig, die Geschichte des Ortes für die nächsten Generationen zu bewahren. Gern erzählt er die Anekdote von hoheitlichen Besuchen um das Jahr 1907. Der Kaiser, selbst begeisterter Jäger, kam auf Einladung von Graf Fink von Finkenstein und dessen Förster Metzner regelmäßig zur Jagd in den Wäldern rund um Alt Madlitz.

"Seit 1842 hatte Briesen mit der Fertigstellung der Eisenbahnlinie Berlin-Frankfurt eine eigene Bahnhofsstation. Dort stiegen der Kaiser und sein Gefolge aus", sagt Wolfgang Franzek (77) und sein Mitstreiter Joachim Wolff verweist auf den legendären 66-Ender, den der Preußenkönig Friedrich 1696 im Kersdorfer Wald erlegte. "1888 wurde Briesen mit der großen Glashütte und der wenige Jahre später dazu kommenden Brauerei industrialisiert", weiß Gerhard Elgner (73) zu berichten. Reinhard Muckelberg (75) erzählt von einer florierenden Wirtschaft in den 1930er-Jahren mit zahlreichen Betrieben, Gasthäusern und Tanzlokalen.

Jeden Dienstagvormittag treffen sich die Hobbyhistoriker im Vereins- und Gemeindehaus, um weiteren Geheimnissen auf die Spur zu kommen. "In den Jahrhunderten ist viel passiert, wir arbeiten das auf", so Franzek. Dafür haben die Männer im Landesarchiv 40 Kilometer Akten nach der Ortsmarke Briesen und Ketschendorf gesichtet. Die Resultate, meist in unleserlichem Sütterlin geschrieben, werden jetzt übersetzt. "Wir brauchen dringend jüngere Leute, die mitmachen wollen", sagt Ralf Kramarzcyk.