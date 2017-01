Spitzenreiter SG Hangelsberg siegt souverän

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow/Beeskow (MOZ) In der Volleyball-Kreisliga Oder-Spree der Männer zeiht Spitzenreiter SG Hangelsberg nach zwei klaren Siegen beim Turnier in der Storkower Softline-Arena weiter einsam seine Kreise an der Tabellenspitze. Dem FSV Beeskow gelang beim Heimturnier im Sport- und Freizeitzentrum mit zwei vollen Erfolgen der Sprung auf Platz2, da Zwietracht Spreenhagen spielfrei hatte.

In Storkow begann Gastgeber VC gegen die Fürstenwalder Hawks im ersten Satz mit einer Niederlage. Die Hawks, mit recht konstanten Leistungen, gewannen 25:21. Im zweiten Satz konnten die Storkower ihre Leistung stark verbessern, vor allem ihre Eigenfehler reduzieren und gewannen verdient. Der Tiebreak ging dann auch an die Gastgeber.

Diese konnten im anschließenden Match gegen Spitzenreiter SG Hangelsberg ihre Leistungssteigerung weiter unter Beweis stellen und hielten gut mit. Zu einem Satzgewinn reichte es aber nicht. Die Hangelsberger zogen ihr immer dann Spiel an, wenn die Storkower bis auf einige Punkte dran waren. In der letzten Begegnung des Abends in der Softline-Arena waren die Hangelsberger klarer Sieger gegen Schlusslicht Fürstenwalder Hawks.

Beim Turnier in Beeskow konnte Gastgeber FSV zum ersten Mal in dieser Saison zwei gute Spiele abliefern. Grün-Weiß Lindenberg hatte den Beeskowern nichts entgegenzusetzen. Gute Feldabwehr und stark verbesserte Angriffsarbeit brachten den FSV schnell auf die Siegerstraße. Im Spiel gegen Concordia Philadelphia wollten Gastgeber unbedingt Revanche für das letzte verlorene Spiel nehmen. Die Beeskower konnten ihren Rhythmus aus dem vorherigen Spiel beibehalten und gewannen in zwei Sätzen.

Im letzten Spiel zwischen Lindenberg und Philadelphia setze sich die Concordia im ersten Satz sicher durch. Der zweite Durchgang wurde aber noch zur Zitterpartie. Nach zwischenzeitlicher Führung der Lindenberger steigerte sich Concordia deutlich und holte die drei Punkte.