Rosentreter folgt auf Pilz

Erkner (MOZ) Die CDU Erkner hat ihren Vorstand neu gewählt. Neuer Vorsitzender ist Daniel Rosentreter, wie die Partei in einer Pressemitteilung erklärte. Der 34 Jahre alte Jurist und Vater dreier Kinder wohnt seit einigen Jahren mit seiner Familie in Erkner und war zuvor bereits in der CDU Frankfurt (Oder) aktiv.