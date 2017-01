Breitband-Vorstoß droht zu versanden

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam/Berlin (MOZ) Mit einem 350 Millionen Euro-Förderprogramm will der Bund den Breitbandausbau in Industriegebieten und Häfen vorantreiben. Der Netzausbau wird vom Bund zur Hälfte gefördert. Das Interesse in Brandenburg hält sich bislang in Grenzen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548556/

Zwei Antennen auf dem Dach, eine überschaubare Investitionssumme im dreistelligen Bereich - und schon war das lästige Problem für Dmitry Khazan im knapp 40 Hektar großen Gewerbegebiet in Groß Kienitz bei Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming) gelöst: Seine Transportfirma hatte endlich LTE. "Das ist ausreichend für normale Büroaufgaben", sagt der Unternehmer. Als er sich vor mehr als zwei Jahren in Brandenburg ansiedelte, kam das böse Erwachen erst nach der Vertragsunterzeichnung. "Die Frage, ob das Gewerbegebiet mit schnellem Internet erschlossen ist, stellte sich mir gar nicht. Das habe ich als Voraussetzung betrachtet."

Dieser Ansicht sind viele Unternehmen. "Schnelles Internet ist ein Standort- und Ansiedlungsfaktor", weiß Alexander Gallrein, Sprecher der Zukunftsagentur Brandenburg (ZAB) in Potsdam. Ihm sei zwar kein Fall bekannt, wo ein potenzieller Investor wieder zurückgerudert ist, weil der Internetanschluss nicht seinen Vorstellungen entsprach, doch Breitband sei enorm wichtig, um im internationalen Wettbewerb Schritt halten zu können.

Das hat sich auch der Bund gedacht und vor wenigen Tagen ein Förderprogramm über 350 Millionen Euro aufgelegt, von dem unterversorgte Gewerbe- und Industriegebiete sowie Häfen profitieren sollen. Die Eckpunkte: 50 Prozent Förderung, Höchstbetrag pro Projekt eine Million Euro und eine Beteiligung am Netzausbau von mindestens 80 Prozent der ansässigen Grundstückseigentümer mit einem Eigenanteil von 2000 Euro. All das ist kombinierbar mit existierenden Förderprogrammen der Länder. Eine hervorragende Chance sei das, freut sich der uckermärkische CDU-Bundespolitiker Jens Koeppen über den Coup und mahnt zur Eile. Denn Förderanträge werden nach dem sogenannten Windhundverfahren bearbeitet, für den der Antragseingang entscheidend ist. "Wo ich auch bei Neujahrsempfängen aufgetaucht bin, überall habe ich Klagen über die unzureichende Breitbandversorgung gehört", dachte Koeppen, dass das Sonderprogramm aus dem Ministerium von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) genau ins Schwarze trifft. Alle Gewerbegebiete und Kommunen habe er angeschrieben und mit der Nase auf die Millionenausschüttung gestoßen. "Die Resonanz war enttäuschend", gibt Koeppen zu. Von "Das Geld ist bestimmt schon weg" bis hin zu "Wir bekommen doch sowieso nichts ab" seien die Reaktionen gewesen. "So etwas ist fatal, weil dann im Nachhinein das Bundesministerium sagt: "Bei dem geringen Echo brauchen wir so ein Programm wohl doch nicht'", ärgert sich Koeppen. Und weil sich andere Bundesländer schneller auf das Geld stürzen könnten, was dann wiederum die vorgefasste Meinung untermauere, der Osten bekomme mal wieder nichts ab vom großen Kuchen.

In Schwedt in der Uckermark kümmert sich Annekathrin Hoppe um die Wirtschaftsförderung. Die Stadt hat einen Hafen, der durch die Stadtwerke mit Telefon- und Internetanschlüssen versorgt ist. Anderswo besteht noch Nachholbedarf, beispielsweise in Ortsteilen, Wohn- und auch Gewerbegebieten. Doch die Beigeordnete der Stadtverwaltung ist etwas irritiert, nachdem das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur das Sonderprogramm aufgelegt hat. "Wir haben erst im Oktober 2016 unsere Unterlagen für die Förderung einer besseren Internetversorgung beim Bund abgegeben", sagt sie. Die Stadt habe Fördermittel des Bundes für Beraterleistungen in Anspruch genommen und den Nachrüstungsbedarf analysiert. "Wenn wir den Zuschlag bekommen, werden wir Verbesserungen vornehmen", verspricht sie. Warum der Bund nun ein Zusatzprogramm aufgelegt hat, sei ihr ein Rätsel. "Wir können ja nicht noch einmal etwas beantragen, sonst müssten wir in ein laufendes Verfahren eingreifen und die Gewerbegebiete dort wieder rausnehmen."

Ein Argument, das auch im Brandenburger Wirtschaftsministerium immer wieder zu hören ist. "Bislang sind die Kommunen bei der Antragstellung etwas zurückhaltend", bestätigt Ministeriumssprecherin Andrea Beyerlein am Montag. Das sei schade, denn man müsse jede Gelegenheit nutzen, um die Situation bei der Breitbandversorgung zu verbessern. "Wir rufen deshalb auf, sich an diesem Sonderprogramm zu beteiligen", betont Beyerlein und sagt Hilfe von Experten aus dem Ministerium zu.