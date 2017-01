Ballett fürs Leben

artikel-ansicht/dg/0/

Minis an der Stange: Ulrika Lang probt mit ihren kleinen Eleven im Ballettsaal des Kleist Forums die Anfänge des klassischen Exercise, also jener Übungen, die zu den Grundlagen jeder großen Ballerina gehören. © Mandy Timm

Es ist Mittwoch, später Nachmittag. Der Spiegelsaal im obersten Stock des Kleist Forums leuchtet feierlich. Aufgeregt huschen kleine Mädchen in bunten Tutus und Glitzerschuhen um Ulrika Lang herum. Die Jüngste ist vier, die Älteste, die bei ihr tanzt, 22.

Die nächste Stunde besteht aus festen Ritualen. Die ersten drei Minuten gehören immer der Ballettstange. Selbst bei den jüngsten Schülerinnen. "So wie das bei jedem Tänzer überall auf der Welt ist", erklärt Ulrika Lang. Weil die Ballettsprache für einzelne Positionen ebenfalls weltweit fast ausschließlich Französisch ist, gibt sie die Lehrerin auf Französisch wieder.

"Danach sind wir im Grunde mit Spielen beschäftigt." Dass die Kinder dabei trotzdem ihre Muskeln trainieren und erste typische Balletttänzer-Bewegungen und Technik lernen, merken sie kaum. Da hilft die kleine Hexe etwa, die ihren Fuß sucht. Die Kinder halten dabei ein Bein in die Höhe. Oder der Schmetterling, der im Schneidersitz seine "Flügel" auf und zu bewegt. Einmal hat Ulrika Lang das Schneiderlein weggelassen, das zum Stopfen weit den Arm ausholt. Sie lacht. "Wehe ich mache mal etwas anders. Da ernte ich sofort Protest."

Dreimal die Woche gibt die Berlinerin Tanzunterricht in Frankfurt. Seit gut zehn Jahren macht sie das. Erst in der Sophienstraße in einem Backsteinbau, in dem sich heute die Bühne des Theater Frankfurt befindet. Weil die Räume zu klein wurden, zog Ulrika Lang vor ein paar Jahren um ins Kleist Forum. Die Geschäftsführung hatte die Tanzlehrerin gelockt. Möglichst viel Leben sollte in das Tanz-Theater-Musik-Haus einziehen. Ulrika Lang ist noch immer dankbar und begeistert. Sie lobt die guten Bedingungen und das Kleist Forum-Team. Etwa 120 Schülerinnen nehmen regelmäßig Unterricht bei ihr. Die Zeit, die sie in Frankfurt verbringt, sagt Ulrika Lang, werde immer mehr.

Dass die gebürtige Thüringerin in Frankfurt gelandet ist, ist purer Zufall. Eigentlich war sie an der Burg Beeskow beschäftigt, weil sie neben Tanz auch noch Gesang studiert hat und Theater, gab dort von 2001 bis 2009 Opernkurse. In Neuzelle inszenierte sie 2006 die Oper Oder-Spree. In Frankfurt war sie bis dahin nie. Das Kleist Forum aber beherbergte die Regenvariante für die sommerliche Opernaufführung, die ansonsten unter freiem Himmel stattfindet. Ulrika Lang sagt, sie sei völlig überrascht gewesen, ein so professionelles Theater vorzufinden. Sie spricht wie eine Verliebte über das Haus. Noch immer würde sie gern zur Arbeit gehen, sagt sie. "Wie am ersten Tag."

Liebe und Respekt sind Tugenden die ihr wichtig sind, im Leben wie im Unterricht. Damit, ist sie überzeugt, könne jeder Ballett lernen und das mit Spaß. So hat sie das Tanzen selbst einst studiert - nicht körperlicher Drill stand da im Vordergrund, sondern der künstlerische Schwerpunkt, der sogenannte Ausdruckstanz. Ihre Lehrerin war die große Gret Palucca. Sie gilt als eine der Ersten, die die Gegenbewegung zum klassischen Ballett Anfang des 20. Jahrhunderts lehrte. An ihrer Hochschule für Tanz in Dresden fing Ulrika Lang mit 15 an zu studieren. Sie hatte danach Engagements in Nordhausen, Leipzig, sang Operetten, tanzte in Musicals. Noch vor der Wende, 1989, verließ sie die DDR über Ungarn. In Köln ist sie damals gelandet. Dort befindet sich auch ihre erste Ballettschule, um die sich inzwischen eine Geschäftsführerin kümmert.

Wie das geht, durch tänzerische Bewegungen Geschichten erzählen, das gibt Ulrika Lang heute nun auch in Frankfurt an Kinder und junge Erwachsene weiter. Während sie mit den Großen "Modern Dance" übt, betritt sie mit den Jüngsten jeden Mittwoch einen imaginären Puppenladen. Richard Strauß' Melodien begleiten sie dabei. Fröhlich tanzt der Staubwedel des Verkäufers dann über die Puppenköpfe hinweg. Mit einem Rädchen können die Puppen an und wieder ausgestellt werden. Wenn sie sich losbewegen, hüpfen, drehen, lachen, die Arme weit öffnen und ihre Vorstellung von Tanz improvisieren, ist Ulrika Lang glücklich. "Die Technik lernen sie ja, wie beim Spielen. Improvisieren ist genauso wichtig."

Am 1. Juli, 15 Uhr, präsentieren die kleinen und großen Tänzer ein buntes Bühnenprogramm im großen Saal des Kleist Forums; Tickettelefon 0335.40100