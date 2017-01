Ziltendorf will Haushalt beschließen

artikel-ansicht/dg/0/

Ziltendorf (MOZ) Ziltendorf will als erste Gemeinde des Amtes Brieskow-Finkenheerd in der kommenden Woche seinen Haushalt beschließen. Die Gemeindevertreter kommen am Montag, 6. Februar, um 19 Uhr im Bürgerhaus zusammen. Im Ergebnishaushalt wurden ordentliche Erträge auf 2 564 000 Euro und ordentlichen Aufwendungen auf 2 921 200 Euro festgesetzt.