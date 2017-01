artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf (MOZ) Traditionell wurden zum Jahresbeginn am Heinitz-Gymnasium die auf den unterschiedlichsten Gebieten - nicht nur in den Lehrfächern - besten Schülerinnen und Schüler ins Ehrenbuch eingetragen. Zuvor hatte Schulleiterin Gabriele Schölzel Bilanz gezogen und berichtet, dass alle Abiturienten die Reifeprüfung mit guten Ergebnissen abgeschlossen haben.

Mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,1 waren sie wieder besser als der Landesdurchschnitt. Eine Schülerin schaffte sogar die Traumnote 1,0, fünf legten erfolgreich die Prüfungen zum Abitur und zum Baccalaureat ab, erwarben so das AbiBac. "Unsere Schule war wieder gut nachgefragt, so dass kein Platz frei blieb, und sogar viele Anträge abgelehnt werden mussten", sagte Schölzel. Im Rückblick erinnerte sie an den Jahrestag des Elysee-Vertrags, was für die Rüdersdorfer als AbiBac-Schule eine Verpflichtung sei, an den Tag der offenen Tür, das Fremdsprachenfest "Polyglotta", das Benefizkonzert und das musikalische Krippenspiel. Das seien Höhepunkte im Schuljahr gewesen und wie immer auch von großem öffentlichen Interesse.