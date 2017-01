Konzept für Windenergie genehmigt

artikel-ansicht/dg/0/

Die Versammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft, zu der neben den Landkreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree auch die Stadt Frankfurt gehört, beriet im Spreepark Beeskow über den weiteren Ausbau der Windenergie. Die Sitzung leitete als Versammlungsvorsitzender Gernot Schmidt, Landrat in Märkisch-Oderland. Zu dem jetzt gefassten Beschluss gehört auch die Eröffnung des Beteiligungsverfahrens zum dritten Entwurf. Die Regionale Planungsstelle wird mit der Durchführung des Verfahrens beauftragt. In der öffentlichen Sitzung, im Saal hatten viele interessierte Zuhörer Platz genommen, stellte Wolfgang Rump, Leiter der Planungsstelle, mit seinen Mitarbeitern das Konzept und einige der Windenergiestandorte vor. Er betonte dabei, dass das gesamte Planungsverfahren "extrem dynamisch" sei - tagtäglich treffen neue Akten ein, die den Stand wieder verändern. Vorlagen, die man gerade zum Druck freigegeben habe, seien schon in einigen Positionen überholt, wenn die Post die Empfänger erreicht. Den Umweltbericht zum dritten Entwurf trug Laurens Bockemühl vor. So kam man ohne längere Debatten zügig zur Abstimmung, mehrheitlich wurde die Vorlage beschlossen. An 63 Standorten sollen entweder neue Windkraftanlagen entstehen oder bereits vorhandene erweitert werden. Von diesen 63 Gebieten befinden sich 33 in einer aktiven Planungsphase, andere sind aufgrund von Einwendungen und neuen Regelungen momentan auf Null gesetzt.

Dabei sehen viele Kommunalpolitiker auch nach dem Beschluss weiteren Diskussionsbedarf, so sagte Beeskows Bürgermeister Frank Steffen, dass er zwar mit Ja votiert habe, aber mit den Plänen für den Standort Schneeberg nicht zufrieden sei; da müsse man sicher im Kreis der Beeskower Stadtverordneten über das weitere Vorgehen beraten. Eisenhüttenstadts Bürgermeisterin Dagmar Püschel, auch sie hatte den Beschluss unterstützt, sagte auf Anfrage, dass der geplante Standort Fünfeichen/Diehlo erheblich verringert wurde. Der jetzt gefasste Beschluss sehe zunächst die Eröffnung des Beteiligungsverfahrens vor, argumentierte sie. Aufmerksam hatte Frankfurts Oberbürgermeister Dr. Martin Wilke die Vorstellung der Konzeption verfolgt, er stimmte ebenfalls mit Ja. Die Stadt Frankfurt könne diese Regelung akzeptieren, sagte er. Eine andere Haltung vertrat dazu Versammlungsmitglied Wilfried Selenz aus Mixdorf, der mit Skepsis die Ankündigung vernahm, bei Mixdorf einen neuen, bislang nicht eingeplanten Standort auszuweisen. Über diese Pläne werde er heute mit Bürgermeisterin Marlies Janisch beraten. Versammlungsmitglied Andreas Gliese stimmte mit Nein, der CDU-Landtagsabgeordnete begründete sein Veto mit den Problemen, die er bei den Standorten Schneeberg, Grunow-Dammendorf, Mixdorf sowie Diehlo/Fünfeichen sehe.

Zum weiteren Vorgehen sagte Wolfgang Rump, dass das Beteiligungsverfahren am 1. März eröffnet und am 30. April beendet werde. In dieser Zeit können auch Einwohner ihre Stellungnahmen abgeben. Eine Übersicht samt detaillierter Beschreibung wollte er am Montag nicht freigeben, diese Angaben seien für die Regionalversammlung bestimmt. Ende Februar werde die Planungsgemeinschaft diesen dritten Entwurf mit allen Angaben zu den 63 Standorten veröffentlichen. Die Versammlung wählte zum neuen stellvertretenden Vorstandsmitglied Ralf Steinbrück, Bürgermeister in Schöneiche. Er ist Nachfolger von Heinrich Jüttner.