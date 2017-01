artikel-ansicht/dg/0/

Am Donnerstag, 21. März 1947, standen wir, die Mitglieder des Gesangsvereins Kietz nach unserer Chorprobe etwa um 22 Uhr vor unserem Gebäude und plauderten noch etwas. Plötzlich ertönte das Feuerhorn, eine Sirene gab es noch nicht, und wir liefen aufgeschreckt zur Schule. Dort erfuhren wir, dass uns ein Hochwasser bedrohe. Aufgrund des starken Winters 1947 hatte das Eis 70 Zentimeter und mehr an Durchmesser gehabt, so dass ein Stau der riesigen Schollen nun den schnellen Anstieg verursachten. Wir liefen bis zur Odervorflut, um uns die Misere anzuschauen. Dort waren russische Pioniere dabei, die Holzbrücke, die damals über die Vorflut führte, durch Pioniersprengmittel zu halten, da sich ein Teil des stauenden Eises gelöst hatte und die Odervorflut herunter getrieben kam. Mit Mühe und Not konnten die Pioniere die Brücke halten. Die Eismassen verpassten der Brücke nur einen leichten Bogen. Es war nun etwa gegen Mitternacht.

Wir gingen weiter in Richtung Reitwein den Oderdamm entlang, um zu sehen, wo sich der Eisstau befindet. Doch schon nach einigen hundert Metern kamen uns aufgeregte Leute entgegen und warnten: Macht dass ihr nach Hause kommt und packt eure Sachen, die Oder läuft über!" Wir liefen natürlich schnell nach Hause. Dort angekommen, half ich meinen Eltern noch dabei, die Kartoffeln aus dem Keller ins Haus zu schaffen. Danach gingen wir schlafen. Als es hell wurde, und wir auf die Straße herausgingen, war das Wasser bereits an der Südseite der Chaussee bis zum Friedhof gelaufen. Es dauerte auch nicht lange, da sahen wir den Kietzer Treck, mehrere Pferdewagen, die in Richtung Seelow flüchteten. Ich spannte nun ebenfalls unsere Kuh an, packte die nötigsten Sachen auf den Wagen. Dazu kamen meine beiden Schwestern. Wir schlossen uns dem Treck an. Das Wasser lief neben uns auf den Feldern her, bis zum Manschnower Strom. Dort floss der Strom mit hinunter und stellte für uns keine direkte Bedrohung mehr dar.

Bei den ersten Häusern in Manschnow fragten uns die Leute "Wo kommt ihr denn her? Haben euch die Polen rausgeschmissen?" Unsere Antwort war natürlich: "Packt eure Sachen! Die Oder läuft über!" Worauf wir nur zu hören bekamen: Ach hört auf! Ihr seid ja verrückt. Also setzten wir Kietzer unseren Weg nach Seelow fort. Gleich auf dem Berg, hinter der ehemaligen Tankstelle links war eine kleine Wirtschaft des Bauern Hensel. Dort wurde ich mit meinen Schwestern einquartiert.

Am Sonnabendmorgen ging ich den Berg ein Stück Richtung Bruch hinunter und sah nur eine riesige Wasserfläche mit einem schwarzen Strich - der Chaussee - in der Mitte. Zu mir gesellten sich die Kietzer Kurt Mühlke und Heinz Zittlau. Einer kam auf die Idee nach Kietz zu gehen, und das Hochwasser aus der Nähe anzuschauen, was wir dann auch taten.

Bis zur Golzower Kreuzung war die Chaussee trocken, dann stieg der Wasserstand an. Wir gingen aber weiter. Die Luft war voller Rauschen. Wir standen etwa bis zu den Knien im Wasser, da hörten wir ein Geräusch. Wir drehten uns um und entdecken einen großen vierachsigen russischen Schwimmwagen. Wir hielten uns schnell an Bäumen fest, aus Angst, er würde uns von der Straße spülen. Der Wagen hielt aber an und ließ uns einsteigen. Er nahm uns dann bis zur Manschnower Mühle mit. Vor der Mühle war ein Stück der Straße trocken. Dort mussten wir aussteigen und der Schwimmwagen fuhr halbrechts hinter dem Strom die Straße hinunter. Er schaltete die Schiffsschrauben ein und fuhr Richtung Kietz.

Wir standen eine Weile dort herum und überlegten, wie es weiter gehen soll. Schließlich bewegten wir uns Schritt für Schritt auf unser Heimatdorf zu, jeder mit einer kräftigen Stange in der Hand, um sich gegen die Strömung abzustützen. Als wir an den Häusern vorbei waren, konnten wir links von der Straße ein riesiges Feld aus Eisschollen sehen, die sich langsam im Kreis drehten. Wir gingen noch ein Stück, doch das Wasser wurde immer tiefer und so blieben wir lieber stehen und machten kehrt.

Das war unser Glück. Denn nachdem das Hochwasser im Mai weg war, konnten wir feststellen, dass etwas weiter von unserem Standpunkt die Chaussee bis Kietz komplett weggespült war. Nun gingen wir also, uns abstützend, zurück Richtung Manschnower Kreuzung. Gegenüber einem Haus stand ein Kahn, der an einem Baum angebunden war. Den brauchten wir auch. Wir gingen vorsichtig heran und versuchten die Kette zu lösen. Wieder hörten wir ein seltsames Geräusch. Wir schauten über die Straße und in den Fenstern des Hauses standen russische Soldaten mit angelegten Karabinern. In diesem Haus war damals eine russische Fernsprechzentrale. Nun ließen wir schnell von dem Kahn ab und gingen weiter zur Kreuzung. Dort angekommen, kamen gerade russische Pioniere aus Fürstenwalde mit Pontons herbei gefahren. Wir stiegen jeder in einen Ponton und holten dann gemeinsam mit den russischen Pionieren die Bewohner aus den Häusern.

Ich kann mich an zwei Begebenheiten genau erinnern. Wir fuhren von der Hauptstraße in den Weg zum Friedhof hinein, um die Familie Bellach aus ihrem Haus zu befreien. Das Wasser war schon so hoch gestiegen, dass wir ohne anzustoßen über den Gartenzaun fahren konnten. So kamen wir ins Dachfenster, um die Familie aus ihrer misslichen Lage befreien. Wir brachten sie zur Kreuzung, wo sie auf sowjetische Lkw aufsteigen konnten und so trockenen Fußes Richtung Seelow gebracht wurden. Danach steuerten wir entlang der Hauptstraße Richtung Gorgast und haben aus dem letzten Haus auf der linken Seite die Eltern von Schneidermeister Otti Peschke aus dem Haus geholt. Als wir vom Hof auf die Straße zurück fuhren, erwischte uns die starke Strömung. Ich hatte gerade auf der linken vorderen Seite des Pontons meine Stake in die Erde gedrückt. Der Ponton wurde erwischt, schlug gegen meine Stake und ich machte einen eleganten Bogen ins Wasser. Da ich vorn am Ponton eine Kette zu fassen bekam, blieb ich gleich im eiskalten Wasser und steuerte das Gefährt weiter vorwärts. Die Soldaten stakten und ich führte es bis zur Kreuzung, ohne dass wir abgetrieben wurden. Als wir an der Kreuzung ankamen, verluden die Pioniere ihre Pontons, denn es wurde fast dunkel. Wir wurden wieder mit nach Seelow genommen. Meine Schuhe waren ein Schwamm und ich habe die ganze Nacht keine warmen Füße bekommen.

Später wurden meine Schwestern und ich dann weiter nach Marxdorf verlegt, bekamen Saatkartoffeln und durften diese dort anbauen. Erst im Mai ging es zurück nach Kietz, hinter Manschnow über einen Umweg, da die Chaussee ja weggespült war. Und so kamen wir am 15. des Monats wieder an. Meine Eltern, die dort geblieben waren, freuten sich sehr. Die Chaussee vor unserem Haus war auf einer Länge von etwa 500 Metern fast trocken. Sie erzählten dann, dass das Wasser am dritten Tag bis kurz vor unserer letzten Treppenstufe vorm Eingang stand. Einen Tag später sank plötzlich der Wasserstand, weil die Bahnlinie unterspült wurde und so ein Teil des Wasser abfließen konnte. So war dann unser Hof nur drei Tage überspült. In Kietz Richtung Oderdamm stieg die Straße leicht an und so war dort auch kein Wasser. Zum Glück war dort eine Bäckerei, die von den Leuten, die geblieben waren, in Betrieb gehalten wurde. Einige Einwohner wie der Fischer Leidecke fuhren mit ihrem Kahn durchs Dorf und versorgten die Menschen. So auch meine Eltern mit Brot. Als die Felder einigermaßen getrocknet waren, spannten wir Pferde und Kühe an, bearbeiteten einige Flächen und säten Zuckerrüben. Das Hochwasser hatte so auch seine guten Seiten. Denn dort, wo es längere Zeit stand, gab es keine Disteln mehr. So konnten die Rüben ohne Unkraut gedeihen.

Wenn ich mich an diese Naturkatastrophe erinnere, macht mich die heutige Ignoranz der Menschen gegenüber der Umweltverschmutzung noch wütender. Vor allem denke ich daran, dass von allen Seiten, besonders von politischen Entscheidungsträgern, über die Umweltverschmutzung durch Abgase geschimpft wird, aber gegen die auf uns zukommende Naturkatastrophe nichts wirksameres unternommen wird.

