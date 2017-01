Lufthansa will Ticketpreise senken

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Frankfurt (dpa) Trotz der gestiegenen Treibstoffpreise will die Lufthansa ihre Ticketpreise in diesem Jahr senken. «Wir gehen auch in diesem Jahr davon aus, unseren Kunden leicht reduzierte Ticketpreise anbieten zu können», sagte Konzernchef Carsten Spohr der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung».