Jugendclub am Sportplatz geschlossen

Heinersdorf (MOZ) Die Jugendarbeit in Heinersdorf ist vorerst auf Eis gelegt. Der Club am Sportplatz ist ab sofort geschlossen. "Jetzt sind Winterferien, da ist es besonders bitter", sagt Ortsvorsteherin Jane Gersdorf auf Nachfrage. Weitreichende Konsequenzen folgen: Die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen des Jugendclubs wurden abgesagt und die Ausrichtung des Feriencamps im Sommer steht auch auf der Kippe. "Wir können die Arbeit nicht nur mit Ehrenamtlern stemmen", sagt Jane Gersdorf.

Die gut frequentierte Einrichtung, deren Träger der Sportverein Blau-Weiß Heinersdorf ist, hat Tradition. Die langjährige Leiterin, Evi Lilienthal, geht in den Ruhestand, ab 1. Februar sollte eine Neue kommen. Die Nachfolgerin hat zwar Erfahrungen im sozialen Bereich, war im Heim für Alleinreisende Jugendliche (Alreju) und der Jugendbasis Alpha in Fürstenwalde beschäftigt. Der Gemeinde Steinhöfel, die gemeinsam mit dem Landkreis die Stelle fördert, fehlen allerdings fachliche Qualifikationsnachweise der Bewerberin. Der Sachverhalt wird bei der nächsten Gemeindevertretersitzung am 15. März thematisiert. Bis dahin ist die Stelle vakant.