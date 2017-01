So geht Hilfe spielend von der Hand

artikel-ansicht/dg/0/

Finowfurt (MOZ) Der Förderkreis Burkina Faso nutzt verschiedene Wege, um Spenden für ihre Hilfsprojekte in Westafrika zu sammeln. Einer davon ist das Skat- und Rommé-Turnier in Finowfurt, das auch am Sonnabend wieder viele Freunde der Kartenspiele in die Konzerthalle gelockt hat.