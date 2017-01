artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Mit den Partien des zwölften Spieltages ist die Hinrunde in der Volleyball-Uckermarkliga bei den Herren zu Ende gegangen. Jedes Team hat einmal gegen jeden Kontrahenten gespielt, also acht Begegnungen ausgetragen. Am 9. Februar startet mit einem Doppelspieltag die Rückrunde - am 18. Mai wird der Meister feststehen.