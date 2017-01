Trotz Schneematsch kaum Unfälle auf Straßen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Schnee und Matsch haben in Berlin-Brandenburg am Dienstagmorgen zu keinen größeren Problemen auf Straßen und Gehwegen geführt. «Wir wissen noch nicht genau, wie viele wetterbedingte Unfälle es in der Nacht gab», sagte eine Polizeisprecherin am frühen Dienstagmorgen in Berlin. Die Zahl sei aber wohl so gering, dass niemand aufschrecken werde.