Planungshoheit wird eingeschränkt

In dem von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedeten zweiseitigen Schreiben wird zudem gefordert, die Siedlungsentwicklung weitgehend selbst steuern zu können. Kritisiert wird von den Werneuchenern dabei insbesondere das Ziel 5.7, das nach Auffassung der Kommune eine übermäßige Beschränkung der gemeindlichen Bevölkerungsentwicklung darstellt. Im LEP HR geht man davon aus, dass in Gemeinden, die keine Schwerpunkte für die Wohnsiedlungsflächenentwicklung sind, nur die Deckung des örtlichen Bedarfs möglich ist. Demnach dürfen bis zu fünf Prozent zusätzliche Einheiten - gemessen am Wohnungsbestand der Gemeinden - innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren errichtet werden.

Vor dem Hintergrund der tatsächlichen Entwicklung der letzten Jahre sei das ein Eingriff in den kommunalen Gestaltungsspielraum für die eigene Bevölkerungsentwicklung, schreibt die Stadt an die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg in Potsdam. Der Fünf-Prozent-Regelung entsprechend wären bei rund 4000 Wohneinheiten lediglich 200 neue Wohnungen in zehn Jahren zulässig. Selbst die 2,5-Prozent-Option für sogenannte "grundfunktionale Schwerpunkte", wie es die "Kernstadt" Werneuchen wäre, stelle nur bedingt eine Öffnung im Rahmen des beschriebenen Ziels dar. Möglich sind in diesem Fall 250 bis 300 neue Wohneinheiten.

In der Stellungnahme verweist die Stadt Werneuchen zudem auf eine Wohnraumpotenzialanalyse des Büros Complan Kommunalberatung. Es hatte im Juni 2016 das Bevölkerungswachstum im Stadt-Umland-Zusammenhang untersucht. Die Zuwächse für Werneuchen lagen danach bei 3,7 Prozent.

Im Zeitraum von Januar 2014 bis Mitte November 2016 hat die Stadt Werneuchen insgesamt 233 Genehmigungen für Neubauten erteilt. In der Regel handelte es sich dabei um Eigenheime. Nach Einschätzung der Kommune würden in etwa vier bis fünf Jahren nach Inkrafttreten des LEP HR die Grenzen der zulässigen Wohnbauentwicklung erreicht. Dann entfalte "der Plan die Wirkung einer Veränderungssperre für die kommunale Bevölkerungsentwicklung", hieß es.

Darüber hinaus wird in dem Brief die Frage aufgeworfen, wie die Stadt Werneuchen im Rahmen ihrer planungsrechtlichen Instrumente die gewollte Eigenentwicklung steuern soll. "Wie können Wohneinheiten aus der Eigenentwicklung vorrangig vor den Wohneinheiten aus Zuwanderungen zugelassen werden?", so die Werneuchener. Der Landesplanung werfen sie zudem vor, die Leistungsfähigkeit der Bundesstraße 158 sowie der Bahnlinie RB 25 zu unterschätzen.

Nach Angaben des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sind zum Entwurf des neuen Landesentwicklungsplans 900 Stellungnahmen auf mehr als 10 000 Seiten eingegangen. Dies seien 300 Meinungsäußerungen mehr als bei Beteiligungsverfahren im Jahr 2009. Damals stand der Entwurf für den derzeit gültigen Landesentwicklungsplan zur Diskussion. Ministerin Kathrin Schneider sprach von einem "deutlich gestiegenen Interesse der Träger öffentlicher Belange und der Bevölkerung an den Themen der Landesplanung.

Die Einwände werden nun im Auswertungsverfahren abgewogen. Dies wird mehrere Monate dauern. Wenn das Ergebnis vorliegt, können sich die beiden Landesregierungen von Berlin und Brandenburg auf mögliche Änderungen im Planentwurf verständigen und gegebenenfalls ein weiteres Beteiligungsverfahren in die Wege leiten.