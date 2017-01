"Grüne Damen" helfen als Patienten-Lotsen

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Beim Begriff "Grüne Damen" könnte man glatt an bündnisgrüne Aktivistinnen denken. Doch das, was die "Grünen Damen" Christel Sziburies und Christa Bode aus Schwedt im Asklepios Klinikum tun, hat eher mit Patientenfürsorge denn mit Umweltschutz zu tun. Die beiden Frauen sind ehrenamtliche Helferinnen im Krankenhaus und haben dabei grüne Kittel an, was sie von Ärztinnen und Krankenschwestern unterscheidet und die Erklärung für ihren Titel ist. Sie nehmen sich Zeit für Patienten, die ihre Station suchen, helfen bei kleinen Erledigungen oder geben Hilfe beim Anmelden, Gängen zu Abteilungen, unterstützen Ältere mit Mobilitätshilfen oder Rollstühlen. "Alles Dinge, für die das Pflege- und Servicepersonal in den Einrichtungen nicht immer die nötige Ruhe und Zeit hat", erläutert Klinik-Geschäftsführer Ulrich Gnauck. Er macht kein Hehl daraus, dass die Krankenhäuser die "Grünen Damen" sehr zu schätzen wissen. "Die ehrenamtlichen Helferinnen bringen etwas ganz Kostbares mit - ihre Zeit", erklärt Gnauck. Am Montag überreichte den letzten beiden verbliebenen Grünen Damen einen mit Frühlingsblühern geschmückten, reichlich gefüllten Präsentkorb als Dankeschön. Einmal im Jahr gibt es diese öffentliche Ehrung. Diesmal ist es gleichzeitig eine Werbeveranstaltung, denn von ehemals vier "Grünen Damen" helfen heute nur noch zwei. Mit dem Schwedter KOMM, dem Kommunikationszentrum der Selbsthilfegruppen, will Ulrich Gnauck neue Interessenten für die ehrenamtliche Tätigkeit finden.