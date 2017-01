AfD-Chef Gauland gibt Spitzenposten in Brandenburg auf

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Brandenburgs AfD-Chef Alexander Gauland will laut einem Bericht der «Bild»-Zeitung im Frühjahr seine Spitzenämter im Land aufgeben, um sich auf die Bundestagswahl zu konzentrieren. «Beim Landesparteitag im April trete ich nicht mehr an», zitiert ihn das Blatt (Dienstag).

artikel-ansicht/dg/0/1/1548581/

Der 75-Jährige ist Landes- und Landtagsfraktionsvorsitzender der rechtspopulistischen Partei. In beiden Ämtern will ihm dem Bericht zufolge sein bisheriger Stellvertreter Andreas Kalbitz nachfolgen und deshalb für sie kandidieren. Er wird zum rechtsnationalen Flügel der AfD gerechnet.

Am vergangenen Wochenende hatte eine Mitgliederversammlung in Rangsdorf Gauland zum brandenburgischen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im September gewählt. Er ist auch stellvertretender Bundesvorsitzender seiner Partei. Gauland tritt außerdem als Direktkandidat im Wahlkreis 63 an, der die Stadt Frankfurt (Oder) und den Kreis Oder-Spree umfasst. Der Wahlkreis gilt als eine Hochburg der AfD.