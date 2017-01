Stadt vergibt Auftrag für Radwegbau

artikel-ansicht/dg/0/

Mit 93 000 Euro belastet das Infrastrukturvorhaben die Stadtkasse in diesem Jahr. Der Großteil der Baumaßnahme wird gefördert. 273 000 Euro kommen vom Landesbetrieb Straßenwesen. 70 000 Euro schießt der Landkreis Barnim zu.

Ganz bis an den Biorama-Turm heranführen wird die Strecke zunächst nicht. Grund dafür ist, dass ein Teil des Landes, das zum Bau angekauft werden muss, einer Erbengemeinschaft gehört. Einzelne Mitglieder konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden, wurde in der Versammlung erläutert. Auf dem entsprechenden Teilstück wird nun vorerst ein provisorisch befestigter Weg entstehen.

Ärgerlich findet Bürgermeister René Knaak-Reichstein die Vermessungskosten für ein Forstgrundstück am Radweg. 80 000 Euro werden 2018 dafür fällig. Aus Sicht des Bürgermeisters unnötig, da in diesem Falle nur Geld von der einen in die andere öffentliche Hand wandere. "Eine Verschwendung von Steuergeldern", sagte er in der Versammlung.