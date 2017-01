Öko-Film-Tour im Kulturbahnhof

artikel-ansicht/dg/0/

Biesenthal (MOZ) Der Kulturbahnhof Biesenthal zeigt bis Ende März wieder Filme im Rahmen der Brandenburger Ökofilmtour. Das Programm startet am Sonnabend, 11. Februar, um 20 Uhr mit dem Film "Ausgetrocknet. Brasilien in Not". Brasilien leidet an einer der schlimmsten Wasserkrisen seiner Geschichte. Der Regen bleibt aus, der Grundwasserspiegel sinkt. Hauptursache ist der Raubbau an der Natur.