Müll unter Dach und Fach

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Der Müll- und Altstoff-Recycler Recon-T will seinen Betrieb erweitern. Auf zwei Hektar Land sollen vor allem Lager entstehen, um mehr Altpapier und andere Stoffe verarbeiten zu können. Dabei soll auch in den Umweltschutz und weniger Geruch und Lärm investiert werden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548585/

Die Recyclingfirma Recon-T will ihren Betriebssitz an der Breiten Allee in Schwedt erweitern und dabei vor allem mehr Platz für die geordnete Lagerung von Stoffen schaffen.

Die Recyclingfirma Recon-T will ihren Betriebssitz an der Breiten Allee in Schwedt erweitern und dabei vor allem mehr Platz für die geordnete Lagerung von Stoffen schaffen. © MOZ/Oliver Voigt

Das Recycling-Unternehmen verarbeitet Hausmüll, Kunststoffe und anderes zu Ersatzbrennstoff für Industriekraftwerke und bereitet Altpapier so auf, dass Leipa daraus wieder neues Papier herstellen kann. Bisher hatte das Unternehmen die Genehmigung für die Verarbeitung von maximal 174000 Tonnen pro Jahr. Beantragt ist die Erweiterung auf 237000 Jahrestonnen, also rund 36 Prozent mehr als bisher. Die Unterlagen, die Recon-T zur Genehmigung vorlegen musste, liegen zurzeit zur Einsichtnahme im Rathaus öffentlich aus. Gibt es keine schwerwiegenden Einwände gegen das Vorhaben, hofft Recon-T seine Betriebserweiterung noch in diesem Jahr umsetzen zu können. Dabei geht es um eine Investitionssumme von rund zwei Millionen Euro.

Was der Betrieb vorhat, ist nicht nur für die nahegelegenen Anwohner in der Wohnsiedlung Monplaisir interessant. Recon-T will nämlich vor allem Lagerplatz schaffen und dafür eine vor Jahren gerodete Fläche befestigen und mit befahrbaren Lagern bebauen, die überdacht werden. Damit wird der Abfall nicht mehr unter freiem Himmel gelagert und bei Regen nass. "Wir schaffen eine höhere Lagerkapazität vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Damit entzerren wir aber gleichzeitig unsere gelagerten Stoffe, was vor allem dem Brandschutz dient. Wenn der Abfall durch die Überdachung nicht mehr nass wird, kann er auch nicht riechen", erklärt Geschäftsführer Uwe Barz.

Drei große Abfalllager mit mehreren Boxen aus Betonwänden sollen gebaut oder erweitert und anschließend überdacht werden. Gleichzeitig plant Recon-T die Ableitung von Regenwasser, das dennoch mit Abfall in Berührungen kommt, über eine neue Abwasserdruckleitung zum Zowa. Gebaut werden soll ein unterirdisches Rückhaltebecken für 500 Kubikmeter Wasser im Starkregenfall. Die Zufahrtsstraße soll im Zuge der Betriebserweiterung gleich mit saniert werden. Gleichzeitig ist der Ersatz bestehender Schredder-Anlagen durch neue geplant, die leiser und moderner sind.

Mit der Erweiterung des Betriebes soll sich die Emission von Gerüchen und Lärm nicht erhöhen, sondern sogar verringert werden. Dazu beitragen dürfte, dass der Betrieb künftig 30 000 Tonnen weniger Hausmüll zerkleinert und sortiert.

Dafür will das Unternehmen aber mehr Altpapier, Altholz, Spermüll und Gewerbeabfall annehmen. Die Betriebszeit soll auf 24 Stunden an 365 Tagen ausgeweitet werden. Die Anlagen laufen durchgehend im 4-Schicht-Betrieb.

Durch Maßnahmen im laufenden Betrieb hatte Recon-T bereits erreicht, dass Geruchsimmissionen im Umfeld abgenommen haben. Unter anderem schaffte sich der Betrieb ein Fahrzeug an, dass die innerbetrieblichen Fahrwege regelmäßig reinigt, um eine der sogenannten diffusen Geruchsquellen zu beseitigen. Offenbar mit Erfolg, denn nachdem der Betrieb 2014 heftig in der Kritik von Anwohnern stand, die sich über Geruchsbelästigungen beschwerten, kam es 2015 und 2016 zu keinen öffentlichen Beschwerden.

Die Unternehmensgruppe Recon, zu der Recon-T Schwedt gehört, beschäftigt 100 Mitarbeiter und davon zirka 20 Fahrer.