Neubau-Pläne für Rewe-Markt

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Das Uckermark-Center in der Prenzlauer Straße soll abgerissen werden. Die Rewe-Gruppe, die die Immobilie gekauft hat, will jedoch den Standort in Angermünde erhalten und plant dort einen modernen Neubau. Bisherigen Mietern wurde Umzugshilfe angeboten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548588/

Das Uckermark-Center in der Prenzlauer Straße erweist sich in seiner verschachtelten Struktur als nicht mehr effizient. Rewe plant den Abriss und Neubau eines modernen, energetisch sanierten Einzelhandelszentrums.

Das Uckermark-Center in der Prenzlauer Straße erweist sich in seiner verschachtelten Struktur als nicht mehr effizient. Rewe plant den Abriss und Neubau eines modernen, energetisch sanierten Einzelhandelszentrums. © Wilfried Bergholz

Leerstand, marode Bausubstanz, Insolvenz, Sorge privater Anleger um ihr investiertes Kapital - immer wieder kursierten Gerüchte um Angermündes größtes Einkaufszentrum, das Uckermark-Center in der Prenzlauer Straße. Doch jetzt scheint eine Zukunft auf sicherem Fundament gebaut zu werden. Die Rewe-Gruppe hat die Immobilie gekauft und damit große Pläne.

"Rewe hat das Einkaufszentrum in Angermünde erworben, um es weiterzuentwickeln. Wir planen, in Angermünde ein zeitgemäßes Einkaufsgebäude zu errichten, das neben einem großflächigen Supermarkt auch Platz für weitere gewerbliche Untermieter bieten soll", bestätigt Stephanie Behrens, Mitarbeiterin für Unternehmenskommunikation der Rewe Group Region Ost, auf Anfrage dieser Zeitung.

Der bestehende Gebäudekomplex soll komplett abgerissen werden. Nach gründlicher Prüfung habe sich aus bauphysikalischen Gründen herausgestellt, dass eine Sanierung und ein Umbau des verschachtelten und in die Jahre gekommenen Objektes unwirtschaftlich ist und ein Neubau, der nach modernen, auch energieeffizienten Standards geplant werde, langfristig die beste Option für den Standort sei, erklärt Stephanie Behrens.

In der Stadtverwaltung wurde das Projekt bereits vorgestellt. Man sei "in sehr konstruktiven Gesprächen". Auch die derzeitigen Gewerbe-und Wohnungsmieter wurden informiert und Hilfe bei der Suche nach Alternativen und beim Umzug angeboten. Mit den Wohnungsmietern wurde in persönlichen Gesprächen die Zeitplanungen erläutert. Im Laufe des Jahres 2018 müssten sie umziehen. Im Uckermark-Center sind Wohnungen, Büro-, Geschäfts- und Ladenräume, ein Friseur, ein Restaurant und eine Spielhalle vermietet. Es gibt jedoch auch viel Leerstand. Die großen Räume des ehemaligen Möbelmarktes und der Schleckerfiliale stehen schon seit Jahren leer.

Rewe selbst will seinen Supermarkt in Angermünde mit dem Neubau erweitern und den Komplex optisch aufwerten. "Der neue Rewe-Markt wird sich durch ein breiteres, tieferes Sortiment auszeichnen. Geräumigere Gänge und niedrige Regale schaffen ebenso wie eine übersichtliche und helle Gestaltung ein angenehmes Einkaufsgefühl. Barrierefreiheit und Kundentoiletten mit Wickeltisch stehen für generationenfreundliches Einkaufen", beschreibt Stephanie Behrens die Pläne. Ob es während der Bauphase einen Ausweichstandort für den Rewe-Markt geben wird, ist noch unklar. Danach entscheide sich auch, was aus den Mitarbeitern während dieser Zeit werde. Alternativ könnten sie vorübergehend auf andere Standorte verteilt werden, wobei man die persönliche Situation und Mobilität berücksichtige. Es sei für Rewe nicht der erste Um- und Neubau eines Standortes. Geplant ist es, auch andere Gewerbemieter wieder in dem neuen Gebäude anzusiedeln. Es soll auf jeden Fall einen Fachmarkt geben sowie Gastronomie. Der Neubau soll laut Handelskette ein moderner und belebter Handelsmittelpunkt in Angermünde werden. Angermündes Bürgermeister Frederik Bewer regte an, auch über eine Elektroladestelle für Autos und Fahrräder nachzudenken.