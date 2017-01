Eine Frau für alle Fälle

artikel-ansicht/dg/0/

Kriselnde Ehen, Probleme in der Partnerschaft, pubertierender Nachwuchs, sexuelle Aufklärung, ungewollte Schwangerschaften oder - umgekehrt - unerfüllter Kinderwunsch, Marlen Wätzig hat im Laufe ihres Berufslebens hunderte Paare und Familien in schwierigen, mitunter ausweglos erscheinenden Situationen beraten - und ihnen geholfen. Zuletzt war die Fürsorgerin und Sozialarbeiterin für das Netzwerk Gesunde Kinder tätig, haupt- und ehrenamtlich. Hat dort junge Familien mit ihrem Nachwuchs begleitet.

Die Lieperin hat das Projekt, eines der ersten seiner Art im Land Brandenburg überhaupt, mit aufgebaut, war deren erste Koordinatorin. Nach zehn Jahren nahm sie nun Abschied. Während des jüngsten Patenstammtisches dankten Dr. Dieter Hüseman, ärztlicher Leiter des Netzwerkes, und Katrin Kaplick, die heutige Koordinatorin, der Lieperin für ihren Einsatz und würdigten ihr Engagement.

Es sei schon "etwas Besonderes, wenn jemand von Anfang dabei ist", sagte Dr. Hüseman, Chefarzt der Eberswalder Kinder- und Jugendklinik. Bis 2009 stand Wätzig hauptamtlich als Koordinatorin im Dienst des Netzwerkes, danach ehrenamtlich als Gruppenleiterin und als Familienpatin. So habe sie über Jahre das Projekt geprägt, habe "das Fundament für den heutigen Erfolg gelegt" - und ihrer Nachfolgerin "große Fußstapfen hinterlassen", wie Kaplick bekannte. Wätzigs Engagement sei gleichsam "Ansporn" für die anderen Patinnen, sagte der Mediziner Hüseman weiter.

Wätzig revanchierte sich prompt: Das beste Fundament nutze nichts, "wenn dann nicht gut gebaut wird". Deshalb sei sie froh, dass Kaplick und Mitstreiter die Arbeit im Sinne der Gründer fortsetzen, so die 70-Jährige. Das Projekt in guten Händen zu wissen, erleichtere den Abschied.

Langeweile komme nach der Trennung vom Ehrenamt keineswegs auf, sagte Marlen Wätzig. Sie habe einfach "noch so viel vor" und sei voller Ideen, die auch Zeit erfordern. Sie wolle für den Urenkel da sein und wolle vor allem weiter schreiben. Kurzgeschichten beispielsweise. Auch ein Kochbuch habe sie schon gestaltet. Mit Rezepten und Fotos. Nichts für die Öffentlichkeit. "Sondern für die Familie", wie die gebürtige Sächsin verriet. 25 Exemplare habe sie bereits verschenkt.

Nur an eines habe sie sich noch nicht herangewagt: an Geschichten aus ihrer beruflicher Praxis. Stoff genug böte die Arbeit, bestätigte die Fürsorgerin lachend. Immerhin war sie mehr als drei Jahrzehnte in der Beratung tätig - mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Von Schwangerschaftsverhütung über Abbruch bis hin zur Kinderwunschsprechstunde.

1969 war Marlen Wätzig mit ihrem Mann aus Sachsen in den Barnim gekommen. Ihr Mann hatte einen Job im Walzwerk bekommen, sie fing als gelernte Kinderkrippenerzieherin zunächst in einer Krippe an, absolvierte dann nebenbei eine Ausbildung zur Fürsorgerin. Ab 1985 war Wätzig in der Ehe-, Familien- und Sexualberatungsstelle, die zum Kreiskrankenhaus gehörte, tätig. Nach der Wende dann in der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle eines freien Trägers.

In all den Jahren, da Wätzig Familien in Krisen wie schönen Momenten beistand, habe sie festgestellt, dass die Frauen über die Schwangerschaft hinaus "Koordination und Unterstützung brauchen". Ob in sozialen oder finanziellen Fragen. Ob bei Fragen der Entwicklung oder bei der Förderung. Erst recht heute, da es eine Fülle von Angeboten gibt. "Ein Kind verändert alles. Und jede Mutter will für ihr Kind das Beste", weiß Wätzig, selbst Mutter, aus Erfahrung. Gerade wegen dieser Vielzahl an Informationen und Angeboten geraten die jungen Mütter mitunter unter Druck und seien zum Teil auch überfordert. "Ich rate den Frauen immer: Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl", so Wätzig.

Deshalb sei sie 2006 froh gewesen, als sie von der Idee eines Netzwerkes erfuhr und von der damaligen Chefärztin der Kinderklinik, Dr. Steffi Miroslau, angesprochen wurde. Zunächst sei sie "etwas platt" gewesen, als ihr die organisatorische Leitung angetragen wurde, erinnert sich die heute 70-Jährige, die mit 60 immerhin noch einmal einen beruflichen Neustart wagte. "Durch meine Arbeit hatte ich einfach die Kontakte zur Stadt, zum Kreis, zum Jugendamt." Das "stationäre und das ambulante Wissen zu bündeln, das fand ich einfach optimal". Wätzig konnte "all meine Erfahrung einbringen". Mit den Patenbesuchen und den Elternseminaren gebe das Netzwerk ein Stück Orientierung. "Und vielen Müttern hilft es schon, wenn jemand da ist und einfach nur zuhört."

Für die Familien ist die Teilnahme am Projekt freiwillig und gratis. Kern des Programms sind zehn "Visiten" durch ehrenamtliche Paten während der ersten drei Jahre des Nachwuchses.

Netzwerk Gesunde Kinder: Tel. 03334 691826, dort können sich auch potenzielle Familienpaten melden.