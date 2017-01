Wenn der Sauerstoff knapp wird

artikel-ansicht/dg/0/

An der modernen Wandlitzer Grundschule seien zu selten die Fenster zum Lüften geöffnet, so der Vorwurf eines Wandlitzer Vaters.

Zum Thema Lüften in Klassenräumen gibt es gleich mehrere Broschüren und etliche Hinweise, die in einem Fazit münden: Bevor morgens der Unterricht beginnt, sollten die Räume mindestens fünf Minuten per Stoß- oder besser noch per Querlüftung mit frischer Luft versorgt werden. Auch im dann beginnenden Unterricht sind die Lehrer gehalten, neben dem Unterrichtsstoff das Lüften nicht zu vergessen. Von einem Lüftungsregime ist die Rede, um sicherzustellen, dass das Lüften fest zur Unterrichtskultur gehört.

Nun allerdings gibt es eine Beschwerde aus Wandlitz und zugleich den Vorwurf, dass ausgerechnet an der modernen Wandlitzer Grundschule diese Lüftungskultur ungenügend beachtet wird. "In den Pausen werden keine Fenster geöffnet. Das höchste der Gefühle ist mal eine Kipplüftung", beklagt Jürgen Günther, der aus der Schule regelmäßig sein Kind abholt und dabei immer darauf achtet, ob gelüftet wird oder nicht.

Seine Bedenken behält der Wandlitzer keineswegs für sich. "Ich bin seit 18 bis 24 Monaten mit der Schulleiterin im Dialog, aber leider haben sich keine sichtbaren Verbesserungen eingestellt", berichtet der Wandlitzer Vater. Günther, er ist auch als Umweltberater aktiv, schrieb beispielsweise Mitte Dezember 2016 an die Wandlitzer Schulleiterin Marina Gläser: "... unterschiedliche Messungen aus den letzten Tagen bei geänderten Tageszeiten lassen eine katastrophale Innenraumluftqualität offenbar werden. Die Messungen bezogen sich hier auf Kohlenstoffdioxyd (CO2). Der maximale Wert für Schulklassen beträgt 1000 ppm (part per million), ideal und erstrebenswert sind 400 bis 500 ppm. Spätestens bei Erreichen von 1000 ppm sind verbrauchte Luftmengen gegen Frischluft auszutauschen."

Tatsächlich hätten nämlich die innerhalb der Schule gemessenen Werte 2760 bis 3375 ppm betragen, eine Überschreitung des maximalen Wertes um mehr als das Dreifache. "Dieser Umstand ist für alle darin befindlichen Personen inakzeptabel. Es herrschen eine deutliche Unterversorgung mit Sauerstoff, verminderte Leistungsfähigkeit, Unkonzentriertheit, erschwerter Lernprozess, verfrühte Müdigkeit sowie erhöhte Infektionsanfälligkeit, erhöhte relative Luftfeuchtigkeit", konstatiert Jürgen Günther deshalb und fordert die Schulleiterin auf, zügig für ein geeignetes Lüftungsregime zu sorgen. Zudem beklagt Günther mangelndes Einsehen. "Sie beschwichtigt, bagatellisiert und liefert leere Worthülsen", so der Wandlitzer.

Schulleiterin Marina Gläser reagierte ihrerseits mit einem klarstellenden Brief und weist die erhobene Vorwürfe komplett zurück. "Meiner Verantwortung als Schulleiter wurde ich durch regelmäßige Belehrungen und Informationen an die Lehrerschaft gerecht. Unabhängig davon habe ich mich mit dem Amt für Arbeitsschutz und mit dem Umweltbundesamt kurzgeschlossen und daraufhin wichtige Hinweise zur Verbesserung der Luftqualität erhalten, die wir versuchen umzusetzen", schreibt sie an Günther.

Und im Gespräch mit der MOZ versichert sie, alles Notwendige für die gute Luft im Schulhaus zu tun. "Die Mitarbeiter an Hort und Schule sind gleichermaßen angewiesen, regelmäßig zu Lüften. Das gilt auch für die Hausmeister."

Zugleich wundert sich die Schulleiterin über die Messwerte, die Jürgern Günther vorträgt. "Mir sind keine von uns genehmigten Messungen bekannt. Vielleicht hätte Herr Günther mal mit uns darüber reden sollen", kontert sie. All das habe sie dem Wandlitzer Papa auch mitgeteilt.Allerdings könne dieser "mit den Auskünften schlecht umgehen", wie sie sagt.

Die Hauptamtsleiterin der Gemeinde Wandlitz, Gisela Peter, informiert in diesem Gespräch über den Ankauf eines Messgeräten, mit dem Raumluft qualifiziert beurteilt werden kann. "Es gab ja im Zusammenhang mit Beschwerden über das Raumklima in einer sanierten Kita schon einmal den Anlass, ein solches Gerät anzuschaffen. Außerdem ist die Gemeinde auch Vermieter von Wohnungen, auch dort muss mitunter die Feuchtigkeiten in Räumen erfasst werden. Wir können ja nicht immer ein Prüflabor kommen lassen", argumentiert die Hauptamtsleiterin.

Darum sei das Gerät bestellt worden. "Nach den Ferien kommt es, im Februar werden Mitarbeiter daran geschult", sagte sie weiter. Nach Darstellung von Schule und Verwaltung habe diese Anschaffung aber nur indirekt mit den Beschwerden von Jürgen Günther zu tun. "Wir wollen natürlich sicherstellen, dass unsere Kinder in optimal belüfteten Räumen unterrichtet werden. Und wenn das Gerät dabei hilfreich sein kann, dann wäre es doch kurzsichtig, darauf zu verzichten", heißt es.