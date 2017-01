Diebesbande mit eigener Zeichensprache in Hennigsdorf unterwegs

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Exakt 1 287 Schreiben hat Hennigsdorfs Wohnungsbaugenossenschaft Einheit (WGH) in der vorigen Woche an ihre Mieter der Erdgeschoss- und Hochparterrewohnungen verschickt. WGH-Chef Hartmut Schenk hat die Initiative ergriffen, diese Mieter zu einer Sicherheitskonferenz einzuladen. Der Grund dafür: Seit einem Jahr steigen die Einbruchszahlen, zuletzt taten sie dies rapide.

"In den vergangenen drei Monaten hatten wir 32 Einbrüche in unten liegenden Wohnungen", muss Schenk konstatieren. Einen Tag nach dieser Aussage traf es die 33. Mietpartei. In der Nacht zu vorigen Donnerstag stiegen die Täter in eine Wohnung am Akazienweg ein.

Über Jahre, so weiß es der WGH-Chef, habe es so gut wie keine Wohnungseinbrüche, schlimmstenfalls mal einen in einen Keller gegeben. "Im vorigen Jahr ging das los, und seit November ist es richtig krass", stellt Schenk besorgt fest. Auch bei der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft (HWB) ist man bereits auf das Phänomen aufmerksam geworden. Dort hält sich die Zahl der Einbrüche in die untersten Wohnungen aber noch im einstelligen Bereich auf. "Wir nehmen das Thema dennoch sehr ernst", versichert HWB-Mitarbeiter Jörg Ramb. Schließlich hatte es auch die Wohnungsbaugesellschaft in den vergangenen Jahren eigentlich gar nicht mit Einbrüchen dieser Art zu tun. Den neuen Trend bestätigt auch die Polizei. Hätten sich die Einbrecher in den vergangenen Jahren eher auf Einfamilienhäuser konzentriert, so stünden jetzt Mietwohnungen in deren Visier, bestätigt Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin.

Auch wenn die Ermittler noch im Dunkeln tappen, geht die Polizei davon aus, dass Banden am Werk sind. Damit im Zusammenhang stehen könnten auch bestimmte Zeichen - Gaunerzinken genannt - die in jüngster Zeit verstärkt aufgetaucht sind, und zwar vor allem an Klingelschildern. Haken, Kreuze und andere Hinweise könnten vom Spähtrupp der Einbrecherbande angebracht worden sein. "Die legen sich ein paar Tage auf die Lauer und kundschaften die Gegebenheiten aus", vermutet die Polizeisprecherin. Wenn dann die eigentlichen Einbrecher anrücken, können die anhand der Signale erkennen, wo es sich lohnt einzusteigen, ob es einen Hund gibt oder ein Bewohner tagsüber zuhause ist. Derweil rücken die Kundschafter weiter vor ins nächste Quartier.

Als sich diese Gaunerzinken mehrten, hat WGH-Chef Schenk "sämtliche meiner Leute losgeschickt, die alle Klingelschilder abgelaufen sind". Allein an einem Tag der vorigen Woche wurde so weit über 20 dieser Zeichen aktenkundig.

Die WGH hat jetzt für Hinweise, die zur Ergreifung eines Täters führen, 1 000 Euro ausgelobt. Und wenn ein Hinweis hilft, gleich eine ganze Bande zu schnappen? Schenk stutzt kurz: "Naja, das Geld kann ich nur einmal zahlen." Andererseits: Für die Instandsetzung von Türen und Fenstern musste die WGH seit November bereits rund 5 000 Euro ausgeben.

Wichtiger erscheint es Schenk ohnehin, dass seine Mieter mehr aufeinander achten und ihre Wohnungen gut sichern. Die WGH kann bereits auf mehr als 100 abgeschlossene Sicherheitsvereinbarungen verweisen. Dabei wird besprochen, ob sicherere Schließtechnik eingebaut werden kann oder Türen und Fenster mit einer innen angebrachten Sicherheitsstange Täter abschrecken können. Die Kosten von 300 bis 1 000 Euro muss der Mieter tragen. Die HWB ist da etwas generöser. "Bei treuen Mietern, die nie auffällig waren, gibt es da einen finanziellen Spielraum", sagt Ramb.

Die HWB-Spitze beriet am Montag, ob sie sich dem Angebot der WGH an deren Mieter anschließt, um gemeinsam zu der Veranstaltung mit der Polizei einzuladen. Schenk bittet seine Mieter, bis 3. Februar ihr Kommen anzukündigen. Sollte der Andrang stark sein, könnten am 8. Februar bis zu drei Veranstaltungen stattfinden.